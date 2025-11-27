Ramon Terrats: "Me estoy adaptando bien, pero necesito mi tiempo"

No está siendo el inicio de curso soñado para Ramon Terrats en el ámbito personal. El centrocampista catalán aterrizó en el Espanyol este verano en calidad de cedido por parte del Villarreal con la ilusión de jugar en el club de su vida, sin embargo, por el momento no le están saliendo las cosas o, por lo menos, se encuentra aún lejos de su mejor versión.

Terrats regresó a la titularidad en el partido contra el Sevilla del pasado lunes doce jornadas después y completó una buena actuación en la victoria de los suyos. Está cumpliendo su sueño de vestir la camiseta blanquiazul, y va creciendo dentro del equipo. "Poco a poco adaptándome a un lugar nuevo, aunque la gente piense que soy de aquí de toda la vida, pero no es así. Hay gente nueva, compañeros nuevos, club nuevo, así que es verdad que estoy bien, me estoy adaptando bien, lo que pasa es que necesito mi tiempo", explicó el futbolista a los medios del club.

Respecto a la victoria contra el Sevilla, Terrats apuntó que "acabamos ganando el partido por la lucha del equipo y por la lucha de toda la afición. Al final en casa siempre se nota ese empuje de la gente". "Muy intenso, al final era un equipo muy competitivo que gana muchos duelos", apostilló.

El jugador catalán también habló sobre la competencia dentro del equipo perico: "Es una plantilla muy larga donde todos competimos mucho y al final las posiciones están dobladas. Sí que es verdad que tienes que ganarte todo entrenando y al final el míster tiene que decidir quién juega y quién no. Yo creo que al final el problema lo tiene él, porque sí que es complicado decidir con los jugadores a quién poner y a quién no, considero que tanto los que juegan como los que no estamos haciendo las cosas bien".

Acerca del Espanyol de Manolo González, Terrats indicó que "competimos, luchamos, corremos, que es lo que nos da poder ganar, si algún día dejamos de hacer estas cosas no ganaremos, es como nuestro ADN y yo creo que es una cosa muy importante para que el equipo esté metido y pueda ganar partidos". Además, se deshizo en elogios hacia el técnico gallego: "Es una persona muy cercana y al final nos exige mucho, pero sí que es verdad que a mí personalmente me pide tranquilidad, confianza, que coja la pelota, que haga lo que sepa hacer y nada, que compita, que corra y que haga lo mismo que hacen la mayoría de los jugadores".

Por último, valoró el próximo partido liguero contra el Celta de Vigo. "Es un equipo con muchos jugadores jóvenes como nosotros y que tienen mucho la pelota, al final también creo que están un poco condicionados porque juegan dos competiciones esta semana, tocará competir al máximo, intentar ganar duelos y dentro del área ser eficaz", finalizó.