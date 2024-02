Ramis: "No veo en parte de la afición ni en la prensa ningún tipo de confianza"

El entrenador del Espanyol, Luis Miguel Ramis, explicó este viernes en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Racing de Santander que "si hay tormenta no te puedes parar porque te congelas", en referencia a la falta de "confianza" de parte de la afición.

El preparador blanquiazul reconoció que el proyecto no tiene un gran crédito entre los periquitos: "Lo acepto con naturalidad y mucha energía para revertir esta situación. Parte de la afición no tiene confianza en nosotros, ni en los jugadores, esto es así. Pero debemos mirar hacia delante, tenemos que hacer cumbre".

Ramis añadió que "tampoco" ve en los medios de comunicación "ningún tipo de confianza" e insistió en que su voluntad es "dar pasos adelante" para cambiar la tendencia. En cualquier caso, el preparador catalán no culpó "ni muchísimo menos" a la afición y asumió la exigencia.

Preguntado por la gestión de la entidad, el responsable del banquillo catalán comentó que el club querría que "todo fuera bien" y señaló que "todos cometen errores" en sus respectivos trabajos. "Seguiré intentando viendo pasar bombas sin que me dé ninguna", apostilló.

Respecto al Racing de Santander, el entrenador apuntó que se trata de un equipo con "capacidad para hacer goles y llegar al área porque tiene talento y es eficaz". "Debemos acercarnos a nuestra mejor versión y es en lo que trabajamos semana tras semana", reflexionó Ramis.

Mejorar el rendimiento fuera de casa es una de las asignaturas pendientes del equipo, ya que no suma los tres puntos como visitante desde octubre: "No hemos hecho buenos partidos fuera. En casi todo los partidos, excepto en Oviedo, nos hemos puesto por delante y no hemos sabido gestionar la ventaja".

Ramis confesó que el Espanyol es, en ocasiones, "bipolar en lo futbolístico" y remarcó la relevancia de mantener el nivel alto y la concentración. En este sentido, el entrenador instó a poner "los cinco sentidos", ya que la categoría "te castiga si te duermes un segundo".

Sea como sea, el técnico se mostró satisfecho de la actitud de los jugadores: "Debemos estar dispuestos a todo y creo que el equipo lo está. Tenemos fuerza, ánimo e ilusión, pero debemos actuar. Lo importante es que actuemos".