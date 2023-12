Ramis: "No podemos ponernos la camiseta del Espanyol y no dar importancia a un partido"

El entrenador del Espanyol aseguró en rueda de prensa que luchará para pasar de ronda en Copa del Rey ante el Real Valladolid El preparador apuntó que el objetivo del ascenso es algo que tienen "claro y grabado a fuego", pero insistió en su voluntad de hacer un buen papel en el torneo del KO

El entrenador del Espanyol, Luis Miguel Ramis, explicó en la rueda de prensa previa al encuentro de Copa del Rey contra el Valladolid que uno no puede "ponerse la camiseta" blanquiazul "y no dar importancia a un partido".

El preparador apuntó que el objetivo del ascenso es algo que todos tienen "claro y grabado a fuego", pero insistió en su voluntad de hacer un buen papel en el torneo del KO: "Queremos pasar de ronda y hacer las cosas bien. Mañana tenemos otra oportunidad y trataremos de no desaprovecharlo".

Respecto al rival, Ramis explicó que ha crecido en "organización y acierto" y es "mucho más sólido". Además, el técnico catalán auguró que el Espanyol deberá mostrar su "mejor versión para poder competir", algo de lo que consideró "capaz" a su plantilla.

Valoración de la derrota

El tecnico catalán, por otra parte, valoró el impacto en el vestuario de la última derrota contra el Real Oviedo (2-0): "Ya pasó, lo hemos reflexionado y sufrido. Hemos visto las correcciones y encaramos el partido de mañana con mucha ilusión de hacer las cosas bien y con ganas de superar una competición que nos gusta".

Preguntado por lo que falló en el traspiés del bloque, Ramis apuntó que el equipo debe ofrecer "mucho más en el plano ofensivo" ya que no tuvo "continuidad". En defensa, el técnico comentó que el bloque no estuvo "junto", pese a ser un aspecto que se trabaja "continuamente" durante la semana.

Pese a perder, el resto de resultados de la parte de alta no perjudicaron al Espanyol, a un punto del segundo puesto: "Nosotros nos tiramos de los pelos pensando que podíamos estar a dos puntos de la cabeza y esa es la ambición que quiero que tenga los jugadores. Si no vas al límite no marcas diferencias".