Ramis: "Los jugadores están responsabilizados, para nada acobardados"

El técnico del Espanyol se mostró optimista antes de su debut contra el Huesca, pese a reconocer que el equipo "necesita reactivarse" Ramis comentó que Nico Melamed, con problemas en el hombro, le ha trasladado su voluntad de jugar pese a estar "preocupado" por el dolor

El entrenador del Espanyol, Luis Miguel Ramis, afirmó este viernes en la rueda de prensa previa al partido del domingo contra el Huesca que el equipo debe trabajar "con una humildad apabullante" y apuntó que los futbolistas están "responsabilizados, para nada acobardados".

El técnico, que dirigirá su primer encuentro tras relevar al destituido Luis García, insistió en la Ciudad Deportiva Dani Jarque en que ha encontrado "bien" a la plantilla y con la intención de "captar los mensajes".

Ramis subrayó que el rendimiento en el campo no puede tener fisuras: "Tendremos que cometer los mínimos errores porque la categoría te castiga. La desconfianza aparece con los errores. Sabemos que no podemos estar por encima de nadie. El rival quiere lo mismo que tú que es ganar, esto es así aquí y en Australia".

El responsable del banquillo no escondió que la "serie de resultados" del bloque "genera desconfianza", algo que se "amplifica" por las exigencias del proyecto. En cualquier caso, apuntó que las precipitaciones "no son buenas", sobre todo en el plano "mental y emocional".

Ramis se mostró optimista, pese a reconocer que el equipo "necesita reactivarse". "Nosotros hemos venido para eso y nos vemos fuertes para conseguirlo. Sabemos que habrá puertos de montaña difíciles y jodidos. Habrá que reponerse para colocar al club donde merece y queremos", reflexionó.

Respecto a su libro de estilo, el entrenador comentó que el Espanyol "no puede ir a ganar sólo atacando" y, apostilló, el equipo "debe tener claro qué hacer en todas las fases del juego". "No vamos a poder estar presionando arriba todo el encuentro, habrá momentos en los que nos tendremos que juntar", matizó.

Ramis se mostró convencido de que el bloque puede "defender bien" y para eso hay que dar "orden y buenos comportamientos". El tarraconense añadió que ha intentado "dar unas referencias y actitudes colectivas que son innegociables" y señaló que deben "dominar los partidos, no tanto el juego".

Preguntado por el Huesca, su rival del domingo, el entrenador avisó que "todos los partidos son trampa" si no se trabaja bien. El técnico destacó que el contrario cuenta con "futbolistas inteligentes, agresivos y rápidos arriba" y advirtió de que están pasando un "momento bueno".

Por otra parte, Ramis explicó que es consciente de la "huella" que deja Luis García, al que definió como alguien "muy, muy querido" en la entidad: "Ha demostrado mucho arraigo. Me he visto en la situación de Luis García varias veces. Hay que asumirlo, a veces en el fútbol no hay cosas justas, casi todo es injusto".

Finalmente, el entrenador comentó que Nico Melamed, con problemas en el hombro, le ha trasladado su voluntad de jugar pese a estar "preocupado" por el dolor, así como su compromiso con la entidad. El técnico confía en que la decisión de pasar por el quirófano o no sea la "mejor para todos".