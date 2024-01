Ramis: "No hemos estado acertados"

El Espanyol no hizo muchos menos méritos que el Getafe para estar en la próxima ronda de la Copa del Rey, pero le faltó algo de pegada en los metros finales que el cuadro azulón sí tuvo. Por ello, tras el partido, Ramis no tuvo más que buenas palabras para los suyos.

"No es una buena noticia, queríamos seguir en la Copa, lo hemos merecido por cómo se ha desarrollado el partido. Cada equipo ha tenido sus momentos, pero no hemos estado acertados en las situaciones que hemos tenido. En la primera parte hemos entendido qué hacer, en la segunda no tanto. Pero partido bueno. Hemos sido un equipo difícil, con personalidad, fuerte, intenso y siguiendo el plan de partido", precisó.

Ramis se queda con las sensaciones que ha dejado el equipo: "He visto muchas cosas de las que yo quiero. Si sucede más veces, estaremos mucho más cerca de ganar. Hay que trabajar para que lo visto hoy se mantenga y haya una línea de continuidad y confianza que dan los reusltados".

Sobre la presencia de Ian Forns en el lateral zurdo, el técnico ha comentado que "considerábamos que necesitábamos un cambio en esa zona, lo he visto entrenar, jugar, y creía que nos podía ayudar, siempre hay una primera vez. Le ha tocado y ha respondido bien, agresivo, posiocionalmente muy ordenado".