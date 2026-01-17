Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rajadón de Manolo: "Me tengo que reír. Esto le pasa al Espanyol y no pasa absolutamente nada"

El técnico blanquiazul se mostró muy crítico con las decisiones arbitrales que marcaron el Espanyol-Girona

Manolo, en el RCDE Stadium

Manolo, en el RCDE Stadium / Gorka Urresola

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Manolo González no se mordió la lengua en sala de prensa tras la derrota del Espanyol ante un Girona que se llevó el derbi con un doblete de penalti de Vladyslav Vanat que no estuvo exento de polémica.

“Es que me tengo que reír, esto le pasa al Espanyol y aquí no pasa absolutamente nada. Nosotros tenemos que tener acierto de cara a gol, pero después de lo vivido en Mallorca el año pasado… y luego están los cuatro minutos de descuento, Gazzaniga provoca al público y no pasa nada. Muchas cosas que te van minando y te sacan del partido”, lamentó el entrenador blanquiazul, muy dolido, en 'DAZN'.

"Minuto 44. Es una acción donde hay un contacto leve en el pecho, sin agarre, un toque siquiera. Después son cuatro minutos de descuento, cuando el otro día en Levante subo siete en un partido con menos incidencias", opinó.

