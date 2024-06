Rajadón de Braithwaite: "El Espanyol me faltó al respeto con su oferta"

Gritos, festejos, lágrimas... Y una rajada que marcará un antes y un después entre Martin Braithwaite y el RCD Espanyol. En plena fiesta por el ascenso logrado ante el Oviedo, el delantero dejó unas declaraciones de lo más llamativas.

Preguntado sobre su futuro, Braithwaite recordó la oferta que le hizo el Espanyol hace un año. "Aún no sé (qué pasará). Hace un año, el club me hizo una oferta de renovación que fue una falta de respeto. A ver si quieren que siga aquí... Porque la oferta de hace un año ha demostrado que no confían en mí", explicó el futbolista.

"Ahora puedo salir libre"

"He trabajado duro para que el Espanyol estuviera en Primera y a ver qué quiere el club ahora. Yo ahora estoy libre, puedo salir libre. Estoy contento por estar en Primera", continuó Braithwaite.

"Ahora no es el momento de hablar estas cosas. Tenemos que disfrutar de este día, que es muy importante en la historia del club", afirmó el danés al ser repreguntado por esa falta de respeto.