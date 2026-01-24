Rajada de Manolo González: "No sé para qué sirve el VAR; habrán ido al bar del Gol Norte o Gol Sur"

Mucho se había discutido en Cornellà-El Prat la actuación arbitral sufrida frente al Girona. Y casi sin tiempo para levantarse, al Espanyol volvería a salirle cruz en Mestalla. Si ante los rojiblancos fueron dos discutidos penaltis, sobre todo el de Asprilla, los que colocaron al árbitro en el foco, frente al Valencia lo sería otra dudosa pena máxima precedida de un clarísimo agarrón precisamente sobre el autor de la falta.

Y claro, Manolo González, que ya criticó la actuación de Galech Apezteguía hace unos días, quiso esta vez morderse la lengua -a medias- para evitar seguir cargando contra el arbitraje. Pese a ello, dejó alguna que otra frase con la que resumió el panorama del fútbol español.

“Intentaré no hablar mucho del tema arbitral porque puedo perjudicar al equipo y a mí mismo. La acción más grave del 3-2 es la falta previa al penalti. Nosotros como equipo no lo podemos controlar esto”, comenzó diciendo el gallego.

"Que te voy a decir. Cuando hablas perdiendo parece que hablas porque pierdes. No sé si han ido al VAR. Igual han ido al bar del gol norte o del gol sur. A ese puede que hayan ido. Se me escapa todo esto. No sé para qué sirve el VAR ni para qué funciona. Hay muchas cosas que no comprendo. Da igual, no pasa nada", prosiguió Manolo González.

Pero no se quedó ahí el técnico blanquiazul, que cargó contra el estamento arbitral: "Si tienes un rendimiento malo como jugador te van a vender y como entrenador te van a echar. Solo hay un estamento en el fútbol en el que, pase lo que pase, no pasa nada. A partir de ahí no hay más que hablar”.

Edu Expósito: "Aquí siempre pasa lo mismo"

En la misma línea se pronunció Edu Expósito, que incluso recordó lo vivido en Mestalla en 2023, donde la actuación arbitral condenó al Espanyol al descenso. "Es increíble. Siempre que venimos aquí pasa lo mismo. Algo pasa. El partido estaba igualado, la última jugada no es suficiente. El otro día nos pasó lo mismo. Nos vamos muy cabreados", dijo el mediapunta.

"Nos dedicaremos a trabajar, pero nos vamos cabreados, el otro día nos pasó lo mismo. No entiendo nada", sentenció el de Cubelles.