Rafa Bauza se hace grande en el Mirandés

El nombre de Rafel Bauzá vuelve a abrirse paso en el fútbol español. El joven centrocampista balear, nacido en 2005 y cedido esta temporada por el RCD Espanyol al CD Mirandés, firmó otro capítulo importante en su crecimiento con un nuevo gol ante la Real Sociedad B. Un tanto que confirma que el futbolista mallorquín no solo ha aterrizado en Anduva para acumular minutos, sino para convertirse en una de las piezas más prometedoras de la categoría.

Bauzá, mediocentro moderno, dinámico y con llegada, está aprovechando la cesión como el escaparate perfecto para demostrar que tiene sitio en el futuro del conjunto perico. A sus 21 años, ya ha dejado detalles de personalidad impropios de su edad: capacidad para aparecer en zonas de remate, inteligencia táctica y una madurez competitiva que ha ido creciendo con el paso de las jornadas. El Espanyol, que lo renovó hasta 2028 antes de su salida rumbo a Miranda, observa con atención la evolución de un futbolista al que considera una apuesta de presente y futuro.

Un buen banco de pruebas

El Mirandés, además, vuelve a demostrar que es uno de los mejores destinos posibles para moldear talento joven. En los últimos años, Anduva se ha convertido en un auténtico laboratorio futbolístico para jugadores que necesitaban competir, equivocarse y crecer lejos de la presión inmediata de los grandes clubes.

Allí explotaron futbolistas como Martín Merquelanz, Jon Guridi, Dani Vivian, Rodrigo Riquelme o Iván Martín, todos ellos convertidos posteriormente en piezas importantes en el fútbol profesional. Incluso el reciente caso de Joaquín Panichelli sirve como ejemplo de cómo el club burgalés potencia perfiles jóvenes y acelera su madurez competitiva.

En ese contexto, Bauzá encaja a la perfección. El Mirandés le ha dado continuidad, responsabilidad y confianza, tres ingredientes fundamentales para un futbolista que ya había asomado en el primer equipo del Espanyol, incluso debutando en Primera División. Ahora, con goles y actuaciones cada vez más influyentes, el centrocampista balear empieza a construir algo más que una buena cesión: empieza a reclamar su regreso a Cornellà como un jugador preparado para competir al máximo nivel.