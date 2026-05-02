Quilindschy Hartman, ¿sustituto de Carlos Romero tras un pacto Burnley-Espanyol?

La salida de Carlos Romero a final de temporada es un hecho. El lateral regresará -esta vez definitivamente- al Villarreal tras dos años cedido en Cornellà-El Prat en los que ha terminado de explotar, hasta el punto de convertirse en uno de los mejores carrileros de LaLiga.

Suplir su posición será tarea complicada, pero el Espanyol parece que ya ha escogido a su candidato. Según informó el periodista Ángel García, el club blanquiazul fichará al neerlandés Quilindschy Hartman, lateral perteneciente al Burnley, club que también preside Alan Pace. En esa tesitura, un movimiento interno entre dos entidades conectadas podría facilitar la operación.

Porque es precisamente la propiedad de ambos clubes, con el americano a la cabeza, la que se encargaría de cerrar directamente el fichaje antes incluso de finalizar la presente campaña 25/26. Cabe recordar que el Burnley certificó la semana pasada su descenso a la Championship, mientras que el Espanyol todavía deberá seguir peleando para evitar su tercera pérdida de categoría de los últimos seis años.

Se dejó ver en Cornellà

Quilindschy Hartman, quien por cierto ya presenció en el RCDE Stadium un partido del Espanyol el pasado mes de enero, despuntó en las filas del Feyenoord en la Eredivisie, lo que le valió para dar el salto a la Premier League el pasado verano. Pagó el Burnley 10 millones de euros por él, cifra inasumible hoy en día por el Espanyol, por lo que el acuerdo entre ambos clubes podría depender de un préstamo.

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El lateral neerlandés, a sus 24 años, ha disputado 23 partidos esta temporada (21 en la Premier y 2 en la FA Cup), todos ellos como titular, pero el salario del futbolista y la situación económica del Burnley una vez certificado su descenso a Segunda complicarían su continuidad en Turf Moor. En ese contexto, y tras firmar contrato hasta 2028, Alan Pace no quiere desprenderse de una de sus apuestas más recientes, por lo que su llegada al Espanyol permitiría al grupo VSL amortizar su fichaje.