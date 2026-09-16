'Q' Hartman se muestra y convence a Manolo: "Buen partido"

"Es un jugador que tiene muy buen pie, a nivel ofensivo tiene claridad y se ha visto (...) creo que ha hecho un buen partido". Con estas palabras, Manolo González analizó -en líneas generales- el rendimiento de una de sus novedades para el once contra el Rayo (2-1) en Butarque: la entrada de Quilindschy Hartman en lo que fue su debut como titular con el Espanyol. No como lateral, posición con la que le conocía la parroquia perica a su llegada, sino casi en calidad de extremo, sitio con el que también ha tenido mucho contacto en su carrera.

La realidad era una sola: la primera parte nefasta del equipo blanquiazul empañó cualquier rendimiento individual. Pero del 'rehacer' que aplicó el técnico gallego para la segunda mitad, 'Q' Hartman resistió como lateral izquierdo. Y cumplió con buen rendimiento en su primer duelo completo oficial con el Espanyol.

Hartman completó el 85% de los pases que tuvo (41/48), y el 90% de esos pases en campo rival (26/29), cifra superior a los 15/19 que tuvo en su propia parcela y dato que revela su aporte ofensivo en la banda izquierda.

Hartman, durante el Rayo-Espanyol / RCD ESPANYOL

En la zaga también estuvo aplicado, con ocho contribuciones defensivas y seis recuperaciones en total, números válidos para sacar algo en limpio positivo del marcharse de Butarque con cero puntos en el bolsillo.

Por tanto, el propio Hartman fue autocrítico en sus declaraciones a la web del club: "Jugamos muy mal la primera parte, pero en la segunda creo que jugamos bien. Sin embargo, la diferencia ya era demasiado grande y, al final, sí, lo intentamos pero no pudimos conseguir un buen resultado".

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Eso sí, espera 'Q' revancha pronto: el viernes reciben al Elche, partido en el que Omar El Hilali será baja en el lateral derecho tras la roja que vio: "Es positivo jugar muchos partidos, porque si tienes un mal encuentro o un mal resultado, puedes intentar cambiar la situación rápidamente. Tenemos dos días de descanso y volvemos a jugar el viernes. Es importante terminar con fuerza antes del parón; así que espero ver el estadio lleno el viernes y volveremos a dar lo mejor de nosotros".