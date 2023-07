Puesta en escena del Espanyol sin caras nuevas

Los de Luis García disputan su primer amistoso de pretemporada ante el Cádiz todavía sin haberse adentrado en el mercado El que sí que estará es Darder, con muchos pretendientes en el mercado; todas las miradas estarán puestas en él

Tras casi tres semanas de pretemporada y en su sexto día en Marbella, el Espanyol disputará mañana a partir de las 19.30 horas su primer amistoso de preparación.

Los blanquiazules se medirán a un Primera como el Cádiz y lo harán sin grandes cambios en su plantilla: todavía no se ha adentrado en el mercado de fichajes y tan solo Joselu Mato, Adrià Pedrosa y Aleix Vidal han hecho las maletas -a la espera de dar oficialidad al traspaso de Koleosho al Burnley-.

Sí que estarán los que han regresado de su cesión, los jóvenes del filial que están haciendo la pretemporada con el primer equipo y, sobre todo, Sergi Darder. El capitán del equipo, uno de los futbolistas más apetecibles del Espanyol, sigue trabajando con el equipo a pesar de la multitud de clubes que han mostrado interés en hacerse con sus servicios. En el primer duelo de preparación todas las miradas estarán puestas en él.

Con todos disponibles, Luis García podría dar descanso a Gragera y Puado, los dos únicos futbolistas que han tenido pequeños problemas físicos esta semana.

Paciencia con el mercado

Pese a que el Espanyol todavía no ha realizado ninguna incorporación, Luis García está tranquilo. “El mercado no ha hecho más que empezar. Lo importante es que contamos con la base del año pasado y lo único que queda es dar retoques”, dijo el míster, que sabe que ascender no será fácil. “Habrá que remar con remos, con los brazos, con las piernas y hasta con las orejas. Va a ser un camino muy largo”.