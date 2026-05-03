El pueblo de Manolo González: un paraíso gallego ideal para desconectar de la ciudad y disfrutar de una de las fiestas más populares de Galicia

Manolo González, entrenador del Espanyol, nació en Folgoso do Courel, una localidad situada en el sureste de la provincia de Lugo, en Galicia. Siempre que sus compromisos con el fútbol se lo permiten, el técnico del conjunto blanquiazul acude para desconectar del ruido mediático, aunque en una entrevista a 'Panenka' reconoció que cada vez "cuesta más".

"Yo vine a Catalunya con tres años, pero siempre que podía, sobre todo en verano, volvía al pueblo. Cuando era pequeño, iba más a menudo", señaló. Se trata de uno de los pueblos más auténticos y naturales de Galicia, situado en plena Serra do Courel, donde destaca un paisaje de montañas, valles profundos, ríos cristalinos y bosques frondosos.

La localidad cuenta con una población aproximada de 921 habitantes, aunque en determinadas épocas del año esta cifra aumenta, especialmente durante las vacaciones de verano, Semana Santa y Navidad. Esto se debe a que es un lugar ideal para desconectar y disfrutar de la naturaleza.

Manolo González, entrenador del Espanyol / VALENTÍ ENRICH

Los orígenes de Folgoso do Courel

La historia del pueblo que vio nacer al actual entrenador del Espanyol se remonta hace muchos años, como muestran los castros y petroglifos que evidencian la presencia celta, lo que aún es visible en algunas de las tradiciones de Folgoso de Courel. En la época romana, el pueblo destacó por la explotación de recursos, especialmente la minería.

Unas casas de Folgoso de Courel / Archivo

Sin embargo, en la Edad Media se apostó fuertemente por la construcción de monasterios y ermitas, mientras la población vivía de la agricultura, la ganadería y el bosque. Su aislamiento ayudó a conservar muchas costumbres, manteniendo viva la esencia de la cultura gallega.

La Festa da Castaña, una de las fiestas más populares de Galicia

En Folgoso do Courel se celebra una de las fiestas más tradicionales de Galicia: la Festa da Castaña, que rinde homenaje a la castaña como fruta estrella del otoño y producto emblemático de la localidad.

Así es la Fiesta Da Castaña / Archivo

Durante esta celebración, que tiene lugar en noviembre, se disfruta de un ambiente único con degustaciones de castañas y otros productos típicos, música tradicional con gaitas, artesanía y diversas actividades culturales que fomentan la convivencia. Otra festividad importante es la noche de San Juan, en la que se encienden hogueras y se mantienen vivos numerosos rituales tradicionales.

¿Qué planes se puede hacer en Folgoso do Courel?

Una de las actividades más populares es el senderismo, donde destacan dos rutas: la Devesa da Rogueira y la del Monte Cito. Se trata de caminos en los que se pueden contemplar bosques, miradores y fauna salvaje.

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Todos estos aspectos son los motivos por los cuales Manolo González está completamente enamorado de su tierra.