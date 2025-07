Puado respalda la llegada de Alan Pace: "Va a ser bueno para el Espanyol"

El Espanyol ya prepara su primer amistoso, previsto para este sábado frente al Peralada. El cuadro blanquiazul, que llegó ayer a Navata para dar comienzo al stage de la pretemporada, sigue con su plan de trabajo para alcanzar un nivel físico óptimo lo antes posible. Tras la segunda sesión de entrenamiento en Torremirona, Javi Puado -primer capitán blanquiazul- aseguró que el objetivo de cara al nuevo curso es lograr la permanencia cuanto antes, pero sin dejar de ser ambiciosos.

En una entrevista con el periodista Javier de Haro, el '7' perico volvió a mostrar su deseo de jugar en Europa con el Espanyol: "Hay que ser realistas, a mí me encantaría jugar en Europa con el Espanyol, pero no va a ser fácil. No podemos ponernos ese objetivo este año sí o sí. Este año hay que hacer un buen año y si luego llegamos a Europa, bienvenido sea, pero hay que estar tranquilos y no llegar a la última jornada jugándonos las castañas".

Javi Puado, “orgulloso” de seguir vistiendo la camiseta blanquiazul / VALENTÍ ENRICH

"Tiene que ser un buen año, un año tranquilo, hacer buenos partidos y luego a ver dónde nos ponemos en la clasificación. Hay que tener esa mentalidad, jugadores, club y afición. Hay que creérselo, el club tiene que fichar a quien tiene que fichar y que sea un buen año en Primera para todos", añadió.

Alan Pace y la nueva propiedad

Preguntado sobre la nueva propiedad, Puado reconoció que no ha hablado con Alan Pace, nuevo dueño del Espanyol: "No lo vi, no estuvo con nosotros en la ciudad deportiva". "Mao Ye (CEO del club) no nos ha dicho nada aún. Es un cambio para mejorar económicamente y deportivamente. Para los jugadores, bienvenido sea todo lo que signifique mejorar. Va a ser bueno para el Espanyol", valoró el '7' perico.

Alan Pace, nuevo propietario del Espanyol. / RRSS

Sobre Joan García, desveló que siempre ha tenido "una buena relación con él". Y desmintió que el guardameta les dijera que no iba a fichar por el club azulgrana: "Él nos comentó su decisión antes de que saliese en todos lados. Nunca nos dijo que no se iba a ir al Barça. Ya ha tomado su decisión y no hay que volver atrás. Ya lo dije en mi presentación, es su decisión y ahí se queda".

E insistió: "Por mí ojalá se hubiese ido a otro equipo. Además, en el Barça también te enfrentarás a él, les ayudará porque es muy buen portero y se va a un equipo con el que tenemos la rivalidad que tenemos. Pero hay que centrarnos en nosotros, en que nos vaya bien a nosotros".

Joan por Terrats: ¿el 21 para Ramon?

Uno se va al máximo rival y otro llega al club de su vida: "Ramon Terrats es muy buen futbolista, en los primeros entrenos lo he visto muy bien, adaptándose. Tanto él como los otros que han venido nuevos. Tenemos muy buen vestuario y es importante para el equipo y el míster que hayan llegado pronto y se adapten cuanto antes".

Ramón Terrats, durante su presentación como nuevo jugador del Espanyol / RCD Espanyol

En ese sentido, uno de los posibles candidatos a llevar el dorsal 21 es él. Y Puado lo bendice: "Me parecería bien que Ramon o cualquier canterano lleve el 21. Es perico desde pequeño y él o un canterano lo defenderán como se merece, al 100%. El que se lo ponga tiene que saber de la importancia de ese dorsal".

Manolo y el sentimiento perico

También tuvo palabras de elogio para Manolo González, recién renovado hasta 2027: "Súper contento, tengo muy buena relación con el míster. Ha hecho un trabajo muy bueno, ascendiendo al equipo a Primera. Y luego manteniéndolo, aunque fuese en la última jornada. Estoy contento de que renueve y se quede con nosotros, trabaja mucho y tiene buena relación con los jugadores".

Finalizó Puado realzando el sentimiento de pertenencia, mostrado con su renovación, la de Manolo y el fichaje de Terrats: "Es importante, y más cuando no estamos en los mejores años de la historia del club. Hay que intentar que el Espanyol vuelva a crecer en la clasificación y se consolide en Primera durante años. Históricamente ha estado prácticamente todos los años en la máxima categoría, pero venimos de dos descensos en los últimos años. Hemos trabajado para devolver al equipo a Primera División, pero yo como perico y como jugador con 12 años en el club quiero que el Espanyol esté lo más arriba posible y volver a vivir días en la Europa League".