Puado hace explotar el Calderó de Caos y deja al Espanyol tercero

Dos derrotas seguidas eran mucho castigo para este Espanyol de inicio de temporada. Pero parecía así con un Valencia que se aferró a la suerte y a Julen Agirrezabala para llevarse el premio del RCDE Stadium. No pasó. El 'Calderó de Caos', como le bautizó JJ Watt, lo volvió a hacer. Javi Puado, capitán y héroe, apareció al 95' con su cabeza para mantener el invicto en casa. Feudo inexpugnable. Es la jornada 6, pero quién le dice al perico que no puede soñar viéndoles en el 'top 4' de la Liga.

"Es un equipo muy completo. Es capaz de atacar rápido, de atacar más elaborado, de presionar fuerte". Carlos Corberán tenía muy medido al cuadro blanquiazul y así lo reflejó en la previa del choque en las cámaras de 'Movistar'. No preveía, quizá, los cambios de Manolo González: primeras titulariades para Pickel y Riedel, además de la presencia de Kike García en lugar de Roberto.

Edu Expósitov, con sangre en su nariz tras un golpe / VALENTÍ ENRICH

Pero sí que anticipó el técnico de Cheste saltar con mucha intensidad al duelo y buscar ahogar al Espanyol en campo rival. Incluso literalmente, porque a Edu Expósito le atendieron tras un golpazo en la nariz. Y tanto fue el asedio que consiguió el premio del gol pronto: fue en la banda derecha desde donde Rioja lanzó un centro preciso, a la espalda de Riedel y Omar, para que apareciera Danjuma. Picó la 'Cobra' donde más duele.

Los jugadores del Valencia celebrando el gol de Danjuma / VALENTÍ ENRICH

Le tocaba remar a un Espanyol que ya sabe lo que es remontar en esta Liga. Y se puso manos a la obra antes de llegar al descanso. Las tuvo de todos los colores: cabezazos muy claros de Lele Cabrera, un chut de Puado que sacó Tárrega en la línea, otro testarazo de Pickel que volvió a despejar el '5' che, y una más de Dolan que Agirrezabala repelió con la yema de los dedos. Clarísimas, sí, pero ninguna dentro. Se llevaba el Valencia el gato al agua. Y a los vestuarios.

DE CABEZA A CABEZA

Saltó a la segunda parte el mismo equipo, pero poco tardó Manolo González en meter mano: ingresaba Roberto en lugar de Pickel para compartir delantera con Kike. Y trajo en la espalda el gol, aunque no de su autoría: fue Cabrera el que, al enésimo cabezazo tras envío de Expósito, la metió al 59'. Su gran problema fue que el Valencia replicó la fórmula casi de inmediato: córner de Ugrinic y frentazo inapelable de Hugo Duro para devolver la ventaja a los de Corberán.

Otra vez a contracorriente. Y contra la suerte, también, porque a las jugadas de la primera parte se les añadió sobre le final un fallo inexplicable de Kike García, especialista en estas lides. A Puado, en el añadido, le contuvo Agirrezabala lo que era el empate claro. Y entonces llegó la última jugada, con Dmitrovic en área rival, y otra vez rugió el 'Calderó de Caos': Roberto bajó el centro de Expósito y Puado, en el segundo palo, decretó 2-2. La justicia, en el fútbol, a veces existe.