Puado alucina con Lamine: "Es increíble para mí"

El rendimiento de Lamine Yamal en la Eurocopa 2024 no ha dejado a nadie indiferente. El extremo del Barça fue una de las grandes figuras del certamen tras cumplir una temporada rindiendo a gran nivel en el primer equipo, todo con 16 años -17 tras la final-, ganándose la admiración de propios y extraños.

Varios compañeros y entrenadores no han dudado en elogiar al extremo de Mataró. No importa, incluso, si son rivales acérrimos. Es el caso de Javi Puado (Barcelona, 1998), atacante del Espanyol que resultó vital para la vuelta de los pericos a Primera, y que se rindió al gran nivel del catalán.

"NO SÉ SI MESSI DEBUTÓ TAN PRONTO..."

"Ahora vemos a Lamine Yamal, por ejemplo, jugadores súper jóvenes... es increíble para mí. Con 16 años, lo que está haciendo, yo no lo he visto. No sé si Messi debutó tan pronto. Yo recuerdo cuando tenía 16 años que jugaba bien, claro, pero no estaba preparado para jugar con el primer equipo", comentó Puado en el podcast 'El Sillón by Patiño' refiriéndose al notable rendimiento del joven culé.

Puado estrecha así el cerco entre la gran rivalidad de pericos y azulgranas, que volverán a verse las caras este torneo en LaLiga. El delantero finaliza contrato con la entidad perica en junio de 2025, pero desde la dirección deportiva blanquiazul se encuentran trabajando para intentar renovarle.