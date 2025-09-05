Puado: "100% no iría al Barça”

Javi Puado no podría representar mejor los valores del RCD Espanyol. El capitán rebosa felicidad tras el idílico inicio liguero de su equipo, asentado en la quinta posición tras sumar siete puntos de nueve posibles ante rivales de entidad como Atlético de Madrid, Real Sociedad y Osasuna. Quién se lo hubiera dicho tres meses atrás, cuando certificaron la permanencia en una agónica última jornada ante la UD Las Palmas en Cornellà-El Prat.

Aquella salvación cobró especial relevancia para un Javi Puado al que se le expiraba su contrato el 30 de junio de 2025. Pero acabó renovando hasta 2030. "Tuve una oferta del Sevilla y otros clubes se interesaron en mí. Si no nos salvábamos, tenia claro que me iba. Ya estuve dos veces a Segunda con el Espanyol y no puse ningún problema. Ahora bien, como jugador que acababa contrato, quería continuar en Primera y era mi única condición para seguir en club. Y así fue", se sinceró en una entrevista con 'Tu Diràs' de 'RAC 1'.

La afición del Espanyol mantea a Javi Puado en el RCDE Stadium de Cornellà. / Afp7

"El club ha tenido que hacer un esfuerzo para renovarme, pero porque acababa contrato y entendían que era un jugador importante. Estoy contento que el Espanyol confíe en mí y me dé la oportunidad de continuar siendo jugador de Primera División y en mi casa", añadió.

Amplió su contrato hasta 2030 y para aquel entonces tendrá 32 años. Y, para él, "sería muy especial estar ahí toda la vida". "Me parece una carrera muy bonita que un jugador esté toda la vida en su club pase lo que pase", aseguró sobre la posibilidad de llegar a ser un 'One Club Man'.

Javi Puado celebra su gol contra el Atlético de Madrid / EFE

"Ya no nos afecta"

De hecho, dejó claro que no seguiría los pasos de su excompañero Joan Garcia y, por lo tanto, no ficharía nunca por el Barça: "Quiero mucho al Espanyol y sí, daría un beso al escudo siempre, sin ningún problema. Está claro que cuando te vas al eterno rival no sienta bien, pero es decisión muy personal de cada uno. Si él creía que tenía que irse por el bien de su carrera profesional y su familia, ya está. No hay que darle más vueltas. Ya no nos afecta".

"Yo espero que no me llegue la oferta, pero no, no, no. Entiendo que llevo tantos años en el Espanyol, el club que me lo ha dado todo, y 100% no me iría [al Barça]", afirmó.

Sobre la iniciativa de la entidad de asignarle el dorsal 21 "a jugadores de la cantera que den el salto definitivo al primer equipo", remarcó la importancia y la historia de dicho dorsal: "Tenemos un cantera que se llama La 21, así que cualquier jugador que suba al primer equipo y tenga la oportunidad de jugar en este estadio, tiene que saber qué significa llevar este número y qué significa Dani Jarque para el Espanyol y para la afición".