Protocolo antirracista en el Elche - Espanyol por presuntos insultos racistas a Omar El Hilali

Nuevo capítulo de racismo, o presunto racismo, en el fútbol español. Durante el duelo entre el Elche y el Espanyol de LaLiga EA Sports se produjo un nuevo incidente con tintes racistas. Corría el minuto 80 cuando Omar El Hilali se dirigió al colegiado del encuentro, Iosu Galech, para comunicarle que Rafa Mir le habría proferido presuntos insultos.

Aunque en un primer momento no trascendió el contenido de lo sucedido, tras varios minutos de discusión entre jugadores de ambos equipos, con la intervención incluso del propio árbitro, Galech activó el protocolo antirracista al cruzar los brazos, señal inequívoca ante posibles insultos racistas de Rafa Mir sobre Omar El Hilali.

Después de avisar a los delegados y agentes implicados, el encuentro se reanudó sin mayores complicaciones. Asimismo, se informó por megafonía de la activación del protocolo y se recordó que este tipo de conductas no deben producirse nunca en un terreno de juego.

Precisamente, Rafa Mir, el delantero cedido por el Sevilla, se convirtió más tarde en protagonista al transformar el penalti que permitió el empate definitivo. Antes del lanzamiento, se pudo escuchar a Omar diciéndole: "Lo vas a fallar. Lo vas a fallar".