Javi Puado: "Podemos ganar en el Bernabéu"

El RCD Espanyol afronta este sábado una visita 'maldita'. El cuadro de Manolo González viaja a la capital para enfrentarse al Real Madrid, con ambos equipos separados por tan solo dos puntos tras cuatro jornadas disputadas. Pese a que el Bernabéu no se le da muy bien al equipo perico, Javi Puado (Barcelona, 1998) se muestra confiado en poder sacar los tres puntos y volver a Barcelona ocupando el liderato de LaLiga.

El capitán del Espanyol, que atendió a SPORT en la Fiesta del Fútbol de Decathlon en el Fòrum de Barcelona, valora el gran momento que vive el club, habla de Europa y de su conexión con Roberto, Kike y Dolan y deja claro que el cuadro blanquiazul sí puede ganar en el Santiago Bernabéu, algo que no sucede en Liga desde 1996.

¿Cómo estás viviendo este gran momento del Espanyol?

Sobre todo con felicidad, obviamente muy contento de cómo hemos empezado. Creo que los inicios de Liga suelen marcar un poco cómo puede ir la temporada y ver que somos capaces de encadenar victorias y buenos resultados, es bueno para el club. Y para nosotros motivacionalmente está claro que es muy importante.

Javi Puado atiende a SPORT en la previa del partido ante el Real Madrid / Dani Barbeito

En el acto de tu renovación dijiste que tu sueño por cumplir en el Espanyol era volverlo a ver en Europa. ¿Crees que ese sueño está más cerca?

Sí, pero no tenemos que volvernos locos con el objetivo de ir a Europa este año. Creo que venimos de unos años donde se ha descendido, se ha ascendido, no han sido años para poder ir a Europa. Llevamos cuatro jornadas, lo estamos haciendo bien y ya lo he dicho varias veces, si tenemos la oportunidad de ir a Europa cuando esté acabando la Liga lo lucharemos al 100%, pero ahora hay que ir poco a poco, paso a paso, partido a partido, como se suele decir, intentar sacar los máximos puntos posibles y a final de temporada se verá dónde hemos podido llegar.

Siendo un objetivo más realista la salvación más holgada que el año pasado, ¿qué serías capaz de hacer, de prometer, si acabas clasificando al Espanyol a Europa?

No lo sé, no sé qué podría prometer (risas). Regalaré 20 camisetas mías a los aficionados del Espanyol.

Ahora toca el partido contra el Real Madrid. ¿Puede el Espanyol salir líder del Santiago Bernabéu?

Claro que sí, obviamente. Si no, no iríamos a jugar. Claro que podemos ganar el partido, será muy complicado, está claro que jugar contra el Real Madrid no es fácil, además en su campo. Pero el año pasado pudimos ganarles en Cornellà-El Prat. Me preguntaban si era un buen momento para ir a jugar, y el calendario es el que es, te toca jugar contra el Madrid, contra el Barça, contra el Atlético, contra los mejores equipos, y vamos con la máxima ilusión. Hay que intentar conseguir algo bueno, pero también ser listos. Si no se puede ganar, un empate en un campo así es un buen punto. Y a partir de ahí ir con la máxima confianza de que podemos hacerlo.

El año pasado el Espanyol ganó en casa al Madrid, pero en el Bernabéu no gana desde 1996, con un doblete de Lardín. Precisamente hablando con él me decía que el Lardín de la plantilla actual sería Javi Puado, más que por juego, por simbología, por lo que representas para el Espanyol. ¿Qué significa para ti esa comparación?

Lardín fue la persona que me fichó para el Espanyol cuando él estaba de director de la cantera. Entonces, que diga eso de mí, por supuesto para mí es un orgullo. Un jugador como ha sido Jordi Lardín en LaLiga y en el Espanyol siempre es bonito que te dedique estas palabras. Ojalá se repita esa victoria, y si puede ser con dos goles míos sería increíble, pero lo importante es que el equipo gane, saque un buen resultado en un campo tan difícil, como ya he dicho, y que sigamos sumando.

Javi Puado, en el evento Fútbol Fiesta de Decathlon / Dani Barbeito

La pasada temporada compartiste delantera con Roberto y este año, además del cordobés, también con Kike García. ¿Qué te aporta Kike que no te aporte Roberto?

Yo creo que son jugadores diferentes. Kike lleva mucha experiencia en Primera División, es un jugador más posicional, que se queda casi todos los balones. Lucha y gana casi todos los balones.

¿Y qué te aporta Roberto que no te aporte Kike García?

Roberto, por ejemplo, tiene mucha más velocidad, mucha garra, tiene gol. Son jugadores que se pueden complementar entre los dos y que a nosotros nos ayudan mucho, futbolistas que a lo mejor cuando juegas en la banda o juegas un poco más detrás de ellos son vitales para nosotros, jugadores súper importantes.

Y hablando de jugadores importantes en este inicio de campaña, ¿qué te parece Dolan? ¿Te ha sorprendido? ¿Lo conocías de antes?

No, no lo conocía, y la verdad que estamos encantados con él. Además desde el primer día que llegó, ya lo ves que hace por adaptarse, por intentar que le salgan bien las cosas. Y además está jugando súper bien, así que a nosotros nos está ayudando muchísimo. Eso se le ve, se le ve muy buen jugador y muy buena persona. Está estudiando el español, cada día hace clases y desde el primer día que llegó a los entrenamientos está dando el máximo. Así que el fruto del esfuerzo y de la constancia que está teniendo desde que ha llegado se ve en los partidos.