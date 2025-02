Más problemas para el Espanyol: Fernando Pacheco, a quirófano

El Espanyol tiene a un ángel bajo palos. Joan García es el titular indiscutible en la portería y una de las piezas clave del equipo dirigido por Manolo González. Sin embargo, al técnico gallego no le hará ninguna gracia quedarse sin su segundo guardameta, el experimentado Fernando Pacheco, que tendrá que pasar por quirófano para solucionar unas molestias en su tobillo derecho.

El portero español pasará por quirófano este martes para operarse por las molestias que lleva un tiempo arrastrando en su tobillo derecho. La decisión se ha tomado después de que Pacheco se sometiera a unas pruebas médicas que han ratificado la necesidad de realizar la intervención, tal como ha transmitido el club a través de un comunicado oficial difundido por sus redes sociales.

El propio Manolo González, en la rueda de prensa previa al partido ante la Real Sociedad, duelo en el que el portero quedó fuera de la convocatoria, dio una explicación al respecto: "Fernando tiene una lesión en el tobillo que viene arrastrando toda la temporada, eso le va a limitar y no va a estar el fin de semana”, declaró. No obstante, el club ha optado por la vía del silencio y no ha especificado el grado de la lesión ni el tiempo de recuperación estimado del jugador perico.

Dos meses alejado de los terrenos de juego

Algunas fuentes aseguran que la lesión que padece el portero de 32 años requerirá unos 2 meses de baja, por lo que no reaparecería hasta mediados de abril. Aunque el titular, sin lugar a dudas, es Joan García, Manolo González tendrá que hacer frente a otro imprevisto que no ayuda en la pelea por la salvación.

Fernando Pacheco, con el Espanyol / EFE

Actualmente, el conjunto blanquiazul está fuera de la zona de descenso con 23 puntos en 23 jornadas que lo colocan en la decimosexta plaza por encima de Leganés (23 puntos), Valencia (22 puntos), Alavés (21 puntos) y Real Valladolid (15), siendo estos tres últimos conjuntos los que, ahora mismo, serían equipos de LaLiga Hypermotion. El próximo reto de los pericos, el Athletic Club en Cornellà.