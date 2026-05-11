La primera reacción de Monchi tras fichar por el Espanyol

El Espanyol confirmó este lunes el fichaje de Monchi como nuevo director general. De esta manera, el club blanquiazul refuerza su estructura deportiva con uno de los ejecutivos más reconocidos y prestigiosos del fútbol europeo.

En ese sentido, Ramón Rodríguez 'Monchi' ya ha reaccionado públicamente a su llegada al Espanyol. Después de que el club blanquiazul oficializara su incorporación como nuevo director general deportivo, el dirigente andaluz quiso enviar una carta abierta a los aficionados del CD San Fernando, entidad de la que seguirá siendo presidente.

Monchi explicó que la oportunidad de regresar al fútbol profesional ha sido “una decisión muy meditada durante las últimas semanas” y aseguró que el paso adelante será “beneficioso para todas las partes”. El nuevo ejecutivo perico reconoció además el papel clave que ha tenido el Espanyol en su decisión final.

Monchi, nuevo director general deportivo del RCD Espanyol / @RCDEspanyol

“Voy al lugar donde me han mostrado su cariño desde el minuto uno, donde han valorado mi idea de trabajo y, sobre todo, donde han respetado mi condición de presidente del CDSF 1940”, expresó.

El sevillano, que ha vivido una etapa muy cercana al club en los últimos meses, dejó claro que su vínculo con la entidad gaditana seguirá intacto pese a su nuevo reto en Barcelona. “Que nadie dude de mi vinculación con el CDSF”, afirmó en un mensaje dirigido directamente a la afición azulina.

Monchi también destacó la ilusión con la que afronta esta nueva etapa en el Espanyol y admitió que el cargo exigirá “un mayor esfuerzo y una mayor dedicación” para responder a la confianza depositada en él.

La carta concluye con una declaración de intenciones hacia el San Fernando y su gente. “Seguiré aportando todo lo posible, ya sea en San Fernando o Barcelona, y presumiendo de mi Club Deportivo. Ahora y siempre, con La Isla por bandera”, sentenció.

La carta abierta de Monchi

Hola, azulinos.

En el día de hoy se ha oficializado mi acuerdo con la propiedad del RCD Espanyol para ejercer funciones de director general deportivo.

Después de 10 meses donde he vivido junto a vosotros momentos que jamás olvidaré, y que estoy convencido de que repetiremos en el futuro, el fútbol profesional ha llamado a mi puerta de nuevo.

Ha sido una decisión muy meditada durante las últimas semanas y estoy seguro de que será beneficioso para todas las partes.

Voy al lugar donde me han mostrado su cariño desde el minuto uno, donde han valorado mi idea de trabajo y, sobre todo, donde han respetado mi condición de Presidente del CDSF 1940.

Estoy seguro que el futuro que hoy empieza exigirá de mí un mayor esfuerzo y una mayor dedicación para intentar estar a la altura de las exigencias, pero voy con toda la ilusión posible porque, cuando a uno le demuestran cariño, tiene que darlo todo para responder a esa confianza.

Que nadie dude de mi vinculación con el CDSF. Confío plenamente en el grupo de trabajo, en los empleados y sobre todo en vosotros azulinos, en la familia que somos los isleños para seguir creciendo a diario.

Seguiré aportando todo lo posible, ya sea en San Fernando o Barcelona, y presumiendo de mi Club Deportivo.

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Ahora y siempre, con La Isla por bandera.