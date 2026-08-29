Primera prueba a domicilio para el Espanyol

El Espanyol ha comenzado el curso con buenas sensaciones. Son solo dos partidos, con una derrota y una victoria, pero el equipo dirigido por Manolo González ha mostrado un buen nivel en ambos encuentros. Los blanquiazules lograron imponerse con autoridad a un rival directo como el Levante y, posteriormente, plantaron cara y compitieron de tú a tú ante un Real Madrid que necesitó de la épica para llevarse los tres puntos del RCDE Stadium.

Después de una pretemporada que había dejado algunas dudas, especialmente en el apartado defensivo, estas dos primeras jornadas de LaLiga EA Sports han permitido al Espanyol demostrar que su mejor versión puede darle mucho recorrido en el campeonato. El equipo ha mostrado personalidad, capacidad competitiva y argumentos para mirar al futuro con optimismo.

Esto no ha hecho más que empezar. El balance, por ahora, es de una victoria y una derrota, pero las sensaciones comienzan a acompañar a los blanquiazules. El Espanyol ha dejado señales positivas en este arranque y ha demostrado que, si mantiene este nivel de competitividad, puede ser un equipo difícil de batir durante la temporada.

Primera salida del Espanyol

Pero ahora el Espanyol afronta una nueva prueba en este inicio de campeonato. Hasta el momento, los blanquiazules han disputado sus dos primeros partidos en casa, arropados por su afición, donde el conjunto perico suele convertirse cada temporada en un rival especialmente difícil de batir. Ahora, sin embargo, llega el momento de comprobar si esas buenas sensaciones también se trasladan lejos del RCDE Stadium.

La primera salida liguera llegará este sábado, con la visita al campo de la Real Sociedad (19.00h). Nunca es un buen momento para visitar Anoeta, aunque tampoco parece el mejor escenario para los donostiarras, que han encadenado dos derrotas en este inicio de Liga y todavía no han conseguido sumar. Un contexto que el Espanyol tratará de aprovechar para prolongar su buen momento y confirmar que las buenas sensaciones mostradas en las dos primeras jornadas también tienen recorrido lejos de casa.

Además, será un partido especial para Urko González. El centrocampista vasco, con pasado en la cantera de la Real Sociedad, regresará a la que fue su casa durante muchos años, un lugar del que guarda un recuerdo especial, tal y como reconoció en la rueda de prensa que ofreció esta misma semana. “Es un partido especial porque he pasado muchos años allí y conozco a mucha gente. Preveo un partido complicado, pero podemos competirlo”, explicó.

Por otra parte, Manolo González todavía no podrá contar con Bryan Zaragoza, recién llegado procedente del Bayern de Múnich, que no ha entrado en la convocatoria para el duelo en Anoeta. Tampoco estarán disponibles por lesión Kike García y Javi Puado.

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En este sentido, parece haber pocas dudas respecto al once que presentará el técnico perico. Todo apunta a que Manolo González repetirá la alineación de las dos últimas jornadas, en las que el Espanyol se midió al Real Madrid y al Levante. Todo preparado para la primera salida del conjunto blanquiazul en el campeonato liguero.