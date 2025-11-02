Una primera parte regalada condena al Espanyol en Vitoria

El Espanyol volvió a la tierra en Vitoria. El cuadro de Manolo González encajó su tercera derrota de la temporada frente al Deportivo Alavés después de desperdiciar toda la primera mitad. "Los errores se pagarán muy caros", avisó el técnico en la previa. Y así fue. Un despiste nada más comenzar y un gravísimo error de Rubén Sánchez impidieron la victoria perica, ni siquiera con la gran reacción del equipo en la segunda mitad gracias a la entrada de Dolan y de Roberto Fernández, autor del insuficiente 2-1 en Mendizorroza.

Presentó el Espanyol un revolucionario once con Antoniu y Jofre en las bandas y Kike García en punta, pero el dominio de pelota del Deportivo Alavés en la primera mitad fue apabullante. Los babazorros encerraron a los catalanes en su campo y ya desde muy pronto se adelantaron en el marcador. Fue Denis Suárez quien recibió un balón al punto de penalti con algo de fortuna tras rebotar en Rubén Sánchez y el que fuera jugador blanquiazul no perdonaría ante Dmitrovic.

Lejos de despertar con el 1-0, el Espanyol se hizo cada vez más pequeño ante un Alavés que fue creciendo poco a poco. Tanto que Dmitrovic evitó una goleada mayor en pleno asedio vitoriano con dos paradones a Lucas Boyé y a Youseff, que fue un auténtico puñal por la izquierda mientras Calebe desesperaba a Romero y Antoniu por la derecha.

Precisamente el brasileño pudo ampliar la ventaja local con una rosca desde el pico izquierdo del área al palo largo que se marchó fregando la madera. Fue entonces cuando el Espanyol, pasado el minuto 20, comenzó a despertar y a avisar a la defensa del Alavés.

Error imperdonable de Rubén

Lo intentaron Edu Expósito, de falta directa, y Jofre Carreras, cuya acción individual a punto estuvo de suponer el empate en propia puerta de Jonny Otto. Eso sí, el veterano defensor evitó el remate a placer de Antoniu Roca. Acumuló ocasiones el Espanyol hasta los minutos finales, con el exalavesista Kike García como protagonista en un remate alto y en otro al cuerpo de Sivera. También una rosca de Edu Expósito y un remate blando de Pere Milla avisaron al guardameta del Alavés.

Pero cuando mejor estaba el Espanyol, Rubén Sánchez la iba a liar en defensa para regalarle el 2-0 a Lucas Boyé. Intentó regatear el canterano en el lateral del área, pero el delantero se le anticipó, le robó el cuero y fusiló a un Dmitrovic cuya estirada fue en vano. Pese al dominio babazorro, acumuló ocasiones en el tramo final un Espanyol que se marchó al descanso con un castigo algo excesivo. Eso sí, el 2-0 lo pudo maquillar Cabrera con un centro-chut que repelió el larguero.

Otro Espanyol

Corrigió Manolo González al descanso sus errores con el once inicial. Se quedaron en vestuarios los dos bandas y entraron de una tacada Roberto Fernández y Dolan, regresando al 4-4-2 que le dio buenos resultados en el Carlos Tartiere. Y la reacción fue más que evidente.

Un gran Roberto Fernández no fue suficiente para el Espanyol / EFE

El '9' perico tuvo la primera fallando totalmente solo en el área con un disparo cruzado. Pero no perdonó la segunda el cordobés: centro medido de Carlos Romero y testarazo de Roberto al fondo de las redes para meter al Espanyol en el partido. Lo siguió intentando el cuadro blanquiazul encandenando una ocasión tras otra y provocando saques de esquina que ponían en aprietos a Sivera con remates de Roberto y Cabrera.

Pero incluso con un hombre más por doble amarilla a Boyé y tras dos contragolpes desaprovechados por Carlos Vicente y Abde, la suerte le fue esquiva al Espanyol, sobre todo en un posible penalti sobre Dolan no señalado por Cuadra Fernández y en los múltiples balones a la olla peinados por Cabrera o Pere Milla pero sin rematador final.