La primera gran decisión de Monchi: Manolo González

La llegada de los jugadores del Espanyol a Pamplona ya presagiaba algo distinto. Las caras, las sonrisas, la tranquilidad de haber cortado, por fin, la nefasta racha sin vencer. Fue el peso que necesitó quitarse de encima el equipo de Manolo González para volver a mostrar la intensidad de la primera vuelta y conquistar El Sadar con un 1-2 que, redondeando la fiesta, certificó la permanencia en Primera División.

Manolo González, manteado en Pamplona / EFE

La afición se olvida así de las calculadoras, los números y las predicciones para la última jornada... al menos, para la salvación. Las cuentas, ahora, son mucho más amables, mirando a la remota posibilidad de colarse en la próxima Conference League, además de una posición en la tabla que valdrá también para recibir mejores premios económicos en una planificación de la próxima temporada que sigue moviéndose mucho.

En principio, la permanencia ató algunos cabos. El más importante, Manolo, que con el equipo salvado aseguró la cláusula para su continuidad: "Tengo contrato y quiero seguir. Yo me iré cuando no me quieran. Me quiero quedar y cumplir mi contrato". Él quiere, la plantilla va a muerte y los ánimos son muy positivos. Que se mantenga en el cargo dependerá, en un principio, de la directiva y su planificación deportiva en cabeza de Monchi, aunque el apoyo ya era alto para el gallego con un Garagarza que siempre le mantuvo su confianza.

Varias opciones

Según ha podido saber SPORT, el proyecto del técnico de Folgoso do Courel no es el único sobre la mesa. Informamos hace unas semanas que José Bordalás era uno de los nombres en carpeta que tenía el nuevo director general deportivo del Espanyol, pero que todo iría de la mano con cómo acabara la temporada para los blanquiazules. La dura racha de 18 jornadas sin ganar golpeó mucho la reputación de Manolo, pero su gestión ya alcanzó el gran objetivo de salvarse y tiene otro aún abierto: la opción de meterse a la Conference League.

Monchi, nuevo director general deportivo del RCD Espanyol / @RCDEspanyol

Como explicamos, el Espanyol jugará la Conference si, por un costado: gana a la Real Sociedad, el Getafe pierde ante Osasuna, el Valencia no gana al Barça, el Rayo pierde ante el Alavés y le da la vuelta a la diferencia de goles general con el Getafe (-7 y -12). Por otro lado, también lo logrará si gana a la Real Sociedad, el Getafe pierde ante Osasuna, el Valencia no gana al Barça, el Rayo empata o pierde ante el Alavés y el Athletic gana al Real Madrid. Carambolas locas, pero no imposibles.

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La coyuntura cambiaría mucho en cualquier caso, incluso si la victoria ante la Real no termina abrochando las visitas a Europa de la próxima temporada. La imagen será muy distinta, con un RCDE Stadium que despediría el curso con una racha de tres victorias tras haber sufrido muchísimo en la segunda vuelta. En cualquier caso, Pace prepara una reunión para tomar la decisión, la primera en una lista larga que tendrá Monchi para planificar la próxima campaña, ya con el equipo certificado en LaLiga 2026/27.