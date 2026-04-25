La primera "final" de Manolo González

No es habitual escuchar a entrenadores hablar de finales. Mucho menos cuando restan todavía seis jornadas y su equipo está a cinco puntos del descenso (ahora a cuatro tras la victoria del Alavés este sábado). Pero es tan dramática la situación del Espanyol que hasta Manolo González quiso darle la mayor de las importancias al partido del lunes frente al Levante.

"Sí, se le puede llamar final, pero sobre todo, un partido muy importante". Esas fueron las palabras del técnico blanquiazul al ser preguntado por la importancia del Espanyol-Levante tras la derrota frente al Rayo en Vallecas, que supuso la decimoquinta jornada sin ganar.

Luego quiso Manolo matizar su discurso, asegurando que "ahora todos los partidos son igual de importantes, como el partido en Sevilla, que también lo será". Pero la primera reacción del técnico fue la de definir el próximo duelo como una final.

El Espanyol empató frente al Levante en la primera vuelta / EFE

La racha, el calendario, el rival y el encarecimiento de la salvación

No le falta razón al gallego teniendo en cuenta los diferentes factores -todos negativos- que afectan al Espanyol. El primero de todos, la pésima dinámica que arrastra desde el mes de enero y que le ha llevado a pelear por evitar el descenso cuando todo apuntaba en diciembre a luchar por Europa, situado entonces en posición de Champions.

Tal es la debacle perica que el técnico lleva ya algunas semanas cuestionado por ciertos sectores de la afición. No de la propiedad, que le sigue dando margen, aunque una derrota en Cornellà-El Prat podría dejarle más que tocado.

Manolo González, en Vallecas / EFE

También afecta y mucho el calendario que le espera al conjunto blanquiazul tras recibir al Levante. Inmediatamente después será el Real Madrid quien visite el RCDE Stadium, antes de viajar al Sánchez-Pizjuán en un duelo dramático contra el Sevilla en caso de no lograr antes una victoria. Y cierra LaLiga el Espanyol frente a tres rivales que, a priori, lucharán por Europa: Athletic en casa, Osasuna fuera y Real Sociedad en casa. Casi nada.

Por todo ello cobra más importancia que nunca sumar los tres puntos frente al Levante. Pero los 'granotas' no son aquel equipo desahuciado de principios de año. Es tal la reacción del cuadro valenciano que, en caso de ganar en Cornellà, saldría de la zona roja y se colocaría a solo tres puntos del Espanyol, metiendo a los de Manolo González en un lío tremendo a únicamente tres puntos del descenso.

Noticias relacionadas

Porque los equipos de la parte baja no dejan de ganar y la permanencia se encarece jornada tras jornada. De hecho, ya es prácticamente imposible que los 40 puntos te garanticen la salvación, que podría situarse entre los 41 y 43. Traducido en clave blanquiazul, se necesita ganar al Levante y sumar algún que otro empate en lo que resta de temporada. Lo dicho, este lunes, Manolo afronta su "final".