Primera baja del Espanyol en el mercado invernal

El Espanyol encara el último partido de la primera vuelta contra el Levante con la tranquilidad de haber realizado, hasta la fecha, una temporada de sobresaliente. Pese al tropiezo contra el Barça, el conjunto perico está superando las expectativas puestas al inicio de curso y se encuentran luchando por las posiciones europeas.

Fuera del terreno de juego, el club blanquiazul ya trabaja para intentar reforzar al equipo y así dotar a Manolo González de más alternativas para continuar con esta excelente dinámica. En ese sentido, el Espanyol rastrea el mercado en busca de un par de piezas ofensivas, un mediapunta que pueda actuar en la segunda punta y un extremo.

Pero, como se suele decir, antes de entrar, dejen salir. Y en eso están. Según adelanta el periodista Fabrizio Romano, Luca Koleosho será la primera baja del Espanyol en este mercado de fichajes invernal. De acuerdo con esta información, el atacante italiano romperá su cesión en el club blanquiazul para emprender una nueva aventura.

En concreto, Koleosho se unirá al Paris FC, después de que el club francés haya llegado a un acuerdo de traspaso con el Burnley. De esta manera, tras su breve segunda etapa en el Espanyol, no volverá a Inglaterra, sino que hará directamente las maletas para estrenarse en la Ligue 1.

Lo cierto es que apenas ha contado el atacante italiano para Manolo González. Koleosho, que llegó el pasado verano en calidad de cedido, apenas ha disputado 60 minutos repartidos en tres partidos de LaLiga. Aunque ha participado más en la Copa del Rey, siendo titular en las dos eliminatorias que jugó el Espanyol, tampoco ha podido brillar como se esperaba.

Su llegada en verano ilusionó a los aficionados pericos, pero esta vez las expectativas no se han podido cumplir. Luca Koleosho se marcha del Espanyol sin estrenar su registro de goles y con la sensación amarga de no haber podido ayudar al club que lo formó.