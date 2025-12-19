Primera aparición pública de Fran Garagarza después de sufrir un infarto

El director deportivo del RCD Espanyol, Fran Garagarza, hizo este viernes su primera aparición pública desde que saliera hace unos días del hospital después de sufrir un infarto hace algo más de un mes, el pasado 5 de noviembre.

Garagarza visitó al primer equipo, al cuerpo técnico, a los profesionales de La21 y a los empleados de la Ciutat Esportiva Dani Jarque, mostrando que sigue muy pendiente de todo lo relacionado con el club y en contacto permanente con su equipo de trabajo.

Durante su visita, el director deportivo expresó su satisfacción por la marcha de la temporada, tanto del primer equipo como del fútbol base. Además, aprovechó para animar a los jugadores y al personal del club, para agradecer las numerosas muestras de afecto recibidas por parte de la propiedad y de todos los equipos del Espanyol y para felicitarles las fiestas.

Sufrió un infarto agudo de miocardio

El de Mutriku sufrió un infarto agudo de miocardio el pasado cinco de noviembre, un susto por el que permaneció ingresado en la UCI cardiológica del Hospital de Sant Pau de Barcelona. Desde el primer momento recibió el apoyo de todo el club, incluida la propiedad encabezada por Alan Pace.

Desde entonces, es su equipo de trabajo quien ha cogido las riendas de la dirección deportiva, confiando plenamente en el trabajo de Unai Ezkurra y Asier Garitano, sus dos manos derechas, aunque Garagarza haya estado siempre atento a todo lo sucedido dentro y fuera del club desde que sufriese el infarto.