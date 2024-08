El primer triunfo del Espanyol espera en el Stage Front

El Stage Front se convertirá este sábado (19:15h) en la estación donde pasará el primer tren del RCD Espanyol hacia la salvación. Después de un arranque complicado en su regreso a Primera División donde solamente han sido capaces de sumar un punto de nueve puntos posibles, el equipo blanquiazul llega a su cuarta cita de la temporada con la moral alta después de empatar con merecimiento en el Civitas Metropolitano. El momento es ahora de dar un paso adelante empujados por una afición que prestará, como siempre, su apoyo incondicional al equipo.

El equipo mejoró las sensaciones vividas en las dos primeras jornadas con un partido en el Metropolitano donde se demostró que el equipo tiene potencial para permanecer en la máxima categoría. La línea del conjunto de Manolo González es ascendente, aunque los problemas de cara a puerta siguen sin solucionarse.

Una oportunidad para alzar el vuelo

El equipo blanquiazul es el único equipo que no ha conseguido ver puerta esta temporadaen los tres partidos que ha disputado hasta ahora. El problema en las áreas es evidente, un lastre suficientemente diferencial como para que el Espanyol solamente haya sumado un punto de nueve posibles en su regreso a Primera División. El cuerpo técnico no enciende las alarmas, aunque se toma el partido de este sábado contra el Rayo Vallecano como la oportunidad perfecta para empezar a alzar el vuelo en ese sentido.

El Stage Front se llenará una vez más para llevar a su equipo en volandas. Manolo González volverá a dar minutos a sus nuevos fichajes, especialmente confiado en el carácter de Alex Král que apunta a ser nuevamente titular. El técnico podrá contar con Joan García, que finalmente no se marchará al Arsenal, como la garantía necesaria para cerrar la portería blanquiazul.

El técnico blanquiazul afirmó este viernes que la temporada será "una guerra cada semana", en referencia a la exigencia de la categoría, que demanda el "120 por ciento" y que quiere que el equipo "dé un paso adelante". Respecto a la falta de gol del Espanyol, que no se ha estrenado esta temporada, Manolo González no se mostró inquieto ya que su once "crea ocasiones". "Cuando llegue el primer tanto creo que llegarán todos de golpe. Estaría preocupado si el equipo no llegara a portería", añadió. Las sensaciones cada día son mejores, aunque falta acabar de mejorar la eficacia de cara a puerta.

El Rayo, un rival de altura

No tendrá un rival nada asequible, sin embargo, si quieren sumar su primera victoria esta temporada; el Rayo Vallecano está siendo una de las sorpresas positivas en este inicio de curso después de un arranque prometedor del equipo de Íñigo Pérez. La derrota en casa contra el FC Barcelona no empequeñece el mérito de un Rayo que llega al Stage Front con ganas de poder sumar los tres puntos con la presencia de Raúl de Tomás, que podría estar en el partido tras dejar atrás una lesión.

Los últimos precedentes entre ambos equipos están equilibrados; el Rayo ha asaltado el feudo espanyolista en dos de las últimas cinco ocasiones que lo ha visitado. Las dos victorias de los madrileños, sin embargo, se produjeron en los dos duelos más recientes (2022-23, 2021-22).