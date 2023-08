La pretemporada del Espanyol deja más sombras que luces

El Espanyol cierra el capítulo de amistosos con margen de mejora y reflejando la necesidad de fichar La rebeldía de los pilares de la plantilla acapara todos los focos de la situación blanquiazul

El Espanyol cierra sus amistosos de pretemporada con un balance de dos victorias, contra la UD Las Palmas (1-2) y el Al-Wakrah (1-0), dos derrotas, frente al Cádiz (0-1) y el Utrecht (3-0), y ningún nuevo fichaje de cara al inicio de la competición, el próximo domingo frente al Albacete.

El encuentro del sábado contra el Utrecht no dejó buenas sensaciones por el rendimiento del bloque. "No fue nuestro mejor partido", reconocía el entrenador, Luis García, en declaraciones al club. En este sentido, el preparador asturiano no escondió que el equipo tiene "margen de mejora".

El preparador puso el foco en la "intensidad y en los duelos individuales". Según analizó Luis García, la Segunda División es una categoría en que la este tipo de situaciones adquiere una importancia vital: "Debemos vivirlos con mayor ambición para ganar estos escenarios".

Los futbolistas, por su parte, se muestran cómodos con el libro de estilo del cuerpo técnico, que liderará su primer curso completo al frente del bloque tras llegar al banquillo el pasado mes de abril. Sea como sea, tal como afirmó el entrenador, "esto eran balas de fogueo y ahora viene el fuego real".

En cuanto al mercado, el Espanyol arrancará el curso, salvo novedades en esta última semana, con una plantilla en construcción y con incógnitas. Los fichajes no han llegado, pese a que el técnico mantiene la calma y ha insistido en su confianza en la dirección deportiva, capitaneada por Fran Garagarza.

Culebrones

La pretemporada ha tenido dos nombres propios en cuanto a movimientos del mercado: el delantero danés Martin Braithwaite y el centrocampista Sergi Darder. El atacante abandonó la concentración sin permiso y regresó posteriormente para forzar una salida del club este verano.

Su movimiento molestó profundamente a la entidad catalana. En cualquier caso, el internacional fue titular frente al Utrecht, por lo que parece que, a falta de aclarar su futuro, sigue siendo una pieza con la que Luis García puede contar de cara al inicio de la competición.

Respecto a Sergi Darder, el capitán, decidido a salir del club, no jugó en el último amistoso por molestias, según apuntan desde el club, pero estará disponible para medirse al Albacete.

La plantilla catalana regresará al trabajo este martes, a las 9:30 horas en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, para preparar el inicio de la temporada. La última vez que el Espanyol visitó al Albacete fue en la campaña 2020-21 y el partido acabó con victoria de 0-3 para los periquitos.