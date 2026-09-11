ESPANYOL
El presidente del Espanyol Alan Pace encabeza la ofrenda floral por la Diada
La delegación perica también estuvo representada por el consejero delegado, Mao Ye, el futbolista del primer equipo Javi Puado, las jugadoras Anna Torrodà y Paula Coba y el defensa del RCDE Special Víctor Fernández
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EFE
Barcelona
El Espanyol participó este viernes, 11 de septiembre, en la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada de Cataluña con una comitiva encabezada por el presidente de la entidad, Alan Pace.
Es la primera vez que el dirigente blanquiazul, que ocupa oficialmente el cargo desde finales del mes de noviembre del año pasado, participa en la ofrenda floral de la Diada. El acto estuvo marcado por una ambiente festivo, sereno y cordial.
El club también estuvo representado por el consejero delegado, Mao Ye, y otros responsables institucionales.
También han asistido el futbolista del primer equipo Javi Puado, las jugadoras Anna Torrodà y Paula Coba y el defensa del RCDE Special Víctor Fernández.
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