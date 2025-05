Un polémico penalti da la salvación al Espanyol

La polémica está servida. El RCD Espanyol ecibía a una UD Las Palmas ya descendida en un duelo límite, clave para decidir el descenso. Y el Club Deportivo Leganés se enfrentaba al Real Valladolid en Butarque. Los de Manolo González dependían de sí mismos para certificar la permanencia, pero si el 'Lega' ganaba, estaban obligados a ganar.

El Espanyol, desafortunadamente acostumbrado a jugarse la vida en los tramos finales de las últimas temporadas, se topaba ante una situación similar. Cornellà-El Prat volvía a ser escenario de un partido a vida o muerte con el objetivo claro de lograr la permanencia en Primera División.

Puado marcó un penalti vital ante la UD Las Palmas / Dani Barbeito

Nervios a flor de piel en un RCDE Stadium lleno hasta la bandera. No había margen de error. Como de costumbre, Joan Garcíase pondría la capa de héroe en alguna que otra ocasión para frenar a un cuadro canario valiente, desacomplejado. La primera mitad terminó 0-0 y, viendo que el conjunto pepinero estaba arrollando al Pucela, no quedaba otra que reaccionar tras el paso por vestuarios.

El gol no llegaba. Hasta que en una pugna de Alejo Véliz con Essugo el colegiado del encuentro, Muñiz, señaló penalti. Superada la hora de partido, el delantero argentino saco petróleo de donde no lo había. No llevaba ni diez minutos sobre el césped del RCDE Stadium que desató la euforia de una afición perica que ya se veía otra temporada más en Primera División.

🖥️💥 El VAR se lavó las manos en el Espanyol - Las Palmas que decidirá el descenso.



👉🏻 Veliz choca con la pierna de Essugo, que se encuentra por delante de él.



❌ NO ES PENALTI.



▪️ El defensor tiene la posición ganada y es el delantero el que contacta con él. pic.twitter.com/kOJHElZTbP — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 24, 2025

El árbitro gallego ni revisó la acción y Javi Puado asumió la total responsabilidad de la pena máxima. Y no falló. Engañó a las mil maravillas a Horkas y lanzó raso, a la izquierda del guardameta. Festejó el tanto por todo lo alto, arropado por sus compañeros.

Pere Milla sentenció en el 82', pero la acción del penalti, posiblemente, traiga cola. Y es que la polémica está servida. Según publica 'Archivo VAR' en su cuenta de 'X', no debería haberse señalado dicha pena máxima a favor del cuadro de Manolo González. Véliz chocó con la pierna de Essugo, que estaba por delante suyo y, según la citada cuenta, el defensor tenía la posición ganada y es el punta quien contacta con él.