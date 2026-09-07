La polémica arbitral vuelve a salpicar al Espanyol

El Espanyol salvó un punto in extremis gracias a un tanto de Marcos Fernández que sirvió para igualar el encuentro ante el Sevilla. Sin embargo, pese a la épica del empate, el punto dejó un sabor agridulce en el conjunto perico, que jugó en superioridad numérica desde el minuto 56, cuando Sangante fue expulsado por derribar a Roberto Fernández cuando era el último hombre.

Y, una vez más, el encuentro del Espanyol no estuvo exento de polémica más allá de tarjeta roja al jugador sevillista. Apenas unos minutos después de la expulsión del jugador del Sevilla, Omar El Hilali enganchó un balón con un fuerte, potente y ajustado disparo desde fuera del área que superó a Vlachodimos. El tanto desató la euforia en el RCDE Stadium, aunque la alegría fue tan intensa como efímera.

El colegiado del encuentro, Miguel Sesma Espinosa, fue llamado por el árbitro de VAR para que revisara la acción. Tras analizarla durante varios minutos, el árbitro principal decidió anular el tanto de Omar por fuera de juego posicional de Marcos Fernández, al considerar que el jugador del Espanyol interfería en la acción de Castrín, quien no pudo despejar el remate del lateral perico.

Una decisión bastante cuestionada en el entorno blanquiazul. Sin ir más lejos, Manolo González expresó su malestar en la rueda de prensa posterior al encuentro por esta decisión arbitral: "Son cosas que no se acaban de entender con los criterios. Yo creo que todo el mundo que ha visto el 1-0 nadie entiende muy bien por qué lo han anulado. Llegamos a un punto en el que a veces ni nosotros sabemos muy bien lo que es fuera de juego o lo que no es fuera de juego".

En la misma línea, Marcos Fernández apuntó que "creo que no interfiero para nada en la jugada", mientras que Omar El Hilali señaló que "para mí es gol legal, Marcos no se puede hacer invisible". También se pronunció Edu Expósito, quien afirmó que "la sensación es que siempre pasa lo mismo contra nosotros y estoy un poco cansado de esta situación ya".

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Y no es la primera vez que una decisión arbitral salpica al Espanyol. En las últimas temporadas, el conjunto perico ha vivido varias situaciones en las que determinadas decisiones de los colegiados han terminado perjudicándole e incluso condicionando sus partidos. La del encuentro ante el Sevilla es la primera de esta temporada, pero, a tenor de las declaraciones de los jugadores, comienza a haber cierto hartazgo por este tipo de situaciones y por volver a tener que hablar de los árbitros.