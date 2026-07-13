Pol Lozano ve más fichajes en este Espanyol: "Vendrá más gente que también nos ayudará"

El Espanyol continúa dando forma a la temporada 2026-27 con las primeras semanas de trabajo ya en marcha y con una planificación edificada en la labor de Monchi, quien tendrá la tarea de dotar a Manolo González de herramientas para no sufrir -o sufrir menos- esta temporada.

Uno de los encargados de poner voz a ese sentir ha sido Pol Lozano, quien ha asegurado que el equipo afronta el nuevo curso con ilusión, convencido de que existe margen para seguir creciendo después de haber logrado la permanencia el pasado campeonato.

El centrocampista, uno de los jugadores que mejor conoce la dinámica del grupo y el método de trabajo de Manolo, destacó que la plantilla ha regresado con energías renovadas tras el descanso estival. "Volvemos con las pilas cargadas, fue una temporada muy exigente. Este año volverá a ser así y creo que estamos muy ilusionados con esta temporada", afirmó el futbolista, consciente de que el reto volverá a ser de máxima exigencia.

El técnico blanquiazul encara su segunda campaña completa al frente del equipo y, según explicó Pol Lozano, elevará el nivel de exigencia desde el primer día. "Ya conocemos al míster. Este año nos exigirá un poco más que el año pasado seguramente. Y las sensaciones son buenas, son positivas", señaló el canterano.

Pol también valoró muy positivamente los primeros movimientos realizados por el club en el mercado con los fichajes de Àlex Calatrava, Gabriel Moscardo y Quilindschy Hartman: "Han venido refuerzos que nos ayudarán mucho. Vendrá más gente seguramente que también nos ayudará. Y yo creo que al final se quiere construir algo que puede ir hacia arriba", aseguró.

El mediocentro también recordó el rendimiento mostrado por el equipo durante buena parte de la pasada temporada, la primera, antes de sufrir bastante sobre el final: "Un equipo duro, que competía, que ya nos conocemos entre todos, ya sabemos lo que el míster quiere", resumió.

Las dos victorias con las que el conjunto blanquiazul cerró el pasado curso también reforzaron la confianza del vestuario. Aquellos triunfos, especialmente los logrados frente el Athletic y Osasuna, sirvieron para certificar la permanencia y demostrar al grupo que podía competir frente a cualquier rival.

"Son dos victorias que nos dieron la salvación y, sobre todo, estas ganas de seguir creyendo que éramos el equipo que queríamos y que podíamos ganar cualquier rival en cualquier momento", recordó.

Aunque todavía restan varias semanas para el estreno liguero frente al Levante, el equipo afrontará el fin de semana su primer choque de pretemporada, el sábado 18 de julio ante el Olot (18.00H): "Tengo muchas ganas de competir ya. El objetivo principal es llegar bien para el primer partido de Liga. Estamos trabajando para eso", concluyó.