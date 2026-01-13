Pol Lozano quiere revancha: "¿El Girona? nos gustaría ganar 4-1, como nos hicieron a nosotros"

Pese a encadenar dos tropiezos en LaLiga, con la derrota contra el FC Barcelona y el empate frente al Levante, el Espanyol vive un buen momento que quiere ratificar en el derbi contra el Girona. Para ello, Manolo González volverá a contar con Pol Lozano, que se perdió el último partido contra los 'granotas' por sanción.

Precisamente, el centrocampista catalán pasó por rueda de prensa antes de medirse a los gironins. Lozano afirmó que "no es un partido más", por las implicaciones emocionales al ser un derbi, aunque se trabaje de la misma forma que cualquier otro encuentro: “Para mí, lo del año pasado allí fue un punto de inflexión. Fue cuando el equipo hizo el cambio de chip. Fue un desastre y también lo que nos dio la fuerza necesaria para poder encadenar buenos resultados. Esto lo tenemos en mente, ese día sufrimos mucho".

"Además, cuando llegamos a la Ciudad Deportiva estábamos como estábamos. Nos gustaría ganar 4-1, como nos hicieron a nosotros. Aunque los tres puntos son lo importante, es ganar. Así que estaremos igual de contentos con un 1-0 que con un 4-1. Hemos de trabajar por los tres puntos y tener en mente aquel partido. Esto nos dará fuerza", agregó.

Pol Lozano se reencontrará con Míchel Sánchez, quien le dirigió con la camiseta rojiblanca en la temporada 2021-22. "El Girona tiene un entrenador que le gusta jugar mucho al fútbol y que juega muy bien. Es un equipo que hizo 81 puntos hace dos años. Es verdad que se le han ido muchos jugadores, pero la idea es la misma. Cada año practican el mismo fútbol. Creemos que sabemos por dónde atacarles. Lo importante es ver el fútbol que tiene el Girona ahora y pulir las tres o cuatro cosas que hemos de mejorar, para ganar el partido", apuntó.

También se pronunció acerca de la grave lesión de Javi Puado: "Como cualquier lesión y especialmente por Javi nos afecta mucho. Llevo muchos años con él, ya sufrí con él cuando le pasó en la otra rodilla y he estado hablando con él y dentro de la situación está animado, con ganas de recuperarse y de poder ayudarnos al máximo cuando vuelva. Pensaremos en él en cada balón y en cada partido. Mandarle mucha fuerza y ánimo. Le esperamos aquí".

Preguntado por si su compañero Carlos Romero merece ir a la selección, el mediocampista catalán apuntó que "personalmente sí lo veo". "Entreno con él cada día y viendo cómo compite merece ir con España. Después hay muchas cosas detrás, pero como nivel y rendimiento es uno de los jugadores que debería estar", explicó.

Pol Lozano, en el Coliseum / RCD ESPANYOL

No eludió ninguna pregunta y compartió su opinión sobre si es necesario que el Espanyol acuda al mercado de fichajes invernal: "Comparto lo que dijo el entrenador, las incorporaciones que vengan ha de ser para sumar. No necesitamos llenar la plantilla, lo que necesitamos es ganar calidad y no cantidad".

Por otra parte, señaló que todavía no hay novedades con su posible renovación. "Cero novedades, de momento nada. Todo sigue igual. Queda un año y medio y, de momento, nada. Aún queda medio año que será muy importante para nosotros, veremos dónde estamos y el club qué quiere. Primero es el equipo, la situación en la que estamos y ya está", apostilló.