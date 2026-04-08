Pol Lozano: "Manolo ya nos ha dicho cómo tenemos que jugar el derbi, podemos sacar algo positivo seguro"

El RCD Espanyol sigue preparando el derbi del próximo sábado, en la que será una nueva oportunidad -quizás la más complicada- de cosechar la primera victoria del año. El cuadro de Manolo González visita al Barça en el Spotify Camp Nou, pero la plantilla blanquiazul confía en rascar algo positivo. Así lo demostró Pol Lozano, que no se fía de que los de Flick estén pensando en la Champions.

El tercer capitán del equipo dejó muy claro que el Espanyol es capaz de sacar un resultado positivo del derbi si hace "las cosas que tocan" y aseguró que Manolo González tiene claro el plan de partido: "El míster ya nos ha dicho cómo tenemos que jugar el derbi, nosotros también somos conscientes de ello. Si hacemos las cosas que tocan, podemos sacar algo positivo seguro".

En rueda de prensa en la Dani Jarque, Pol Lozano valoró el enfrentamiento ante el Barça de la primera vuelta y deseó que el de este sábado suponga "un punto de inflexión" como lo fue el de Cornellà-El Prat, que terminó 0-2 y con el que arrancó la racha de 13 jornadas consecutivas sin ganar.

El momento del equipo tras empatar ante el Betis: "Hacía tiempo que no teníamos esa sensación de ser un equipo tan sólido. Ofensivamente podríamos haber dado un poquito más, pero lo importante era recuperar esa sensación de equipo sólido en defensa y crecer como en la primera vuelta. Estamos en un momento en el que vamos a ir cogiendo confianza y eso nos la dará".

Ambiente de cara al derbi: "La verdad es que en estos dos años, en todos los derbis hemos estado muy cerca, y yo creo que se han decantado por pequeños detalles. En la ida este año tuvimos las ocasiones más claras y el resultado fue más demérito nuestro, que no las metimos y eran clave para nosotros. Vamos a seguir con la misma idea, la misma mentalidad de esos partidos. El míster ya nos ha dicho cómo tenemos que jugar el derbi, nosotros también somos conscientes de ello. Si hacemos las cosas que tocan, podemos sacar algo positivo seguro".

Ganas de derbi en lo personal: "Siempre hay ganas de un derbi y más todavía cuando llevas toda la vida viviendo esto. Es un partido especial para todo el mundo, un partido que creo que debe ser importante porque llegamos en un momento de necesidad de ganar, de tres puntos, y qué mejor que un partido como el de este fin de semana para recuperar sensaciones y para que la gente siga confiando en este equipo".

Punto de inflexión como en la primera vuelta: "Sí, ojalá lo sea. Ojalá la situación que sufrimos tras el derbi de la primera vuelta ahora se revierta y sea todo victorias, pero son partidos complicados, que hay que jugar al 100%, bueno al 100 no, al 120%, ya sabemos cómo funciona el tema. Sacaremos algo seguro".

Planteamiento especial por las rotaciones del Barça: "No, no creo. Es una plantilla a la que no le viene de sorpresa jugar tantos partidos en una temporada. Ellos, evidentemente, llevan muchos años haciendo eso, saben cómo hacer la plantilla para que las rotaciones no les afecten. Tienen una plantilla de mucha calidad, pongas a quien pongas. Para mí es uno de los únicos equipos de Primera que no tiene equipo titular y suplente, y entonces eso no nos da más opciones".

Situación personal: "En la situación en la que estamos, de tanto tiempo sin ganar, lo único que quieres es ganar. Jugar o no te da igual, al menos personalmente. En esta situación queremos ganar y, a partir de ahí, crecer con el equipo. Estoy muy contento por jugar, pero lo que más quiero es que el equipo gane, se salve lo antes posible y disfrutar".

Partido de la ida, qué hubiera pasado de ganar: "No lo sé. Ganar un derbi te da muchísima confianza y muchísima autoridad de cara a otros equipos. Seguramente estaríamos en una posición muy diferente a la que estamos ahora".

La suerte se rompió en el último derbi: "Sí, nosotros analizamos los partidos y sabemos lo que fallamos. Cosas que antes hacíamos y las dejamos de hacer, o más bien de hacerlas tan bien. Por eso, por esa parte, siempre hay que tener suerte. Me acuerdo una de Catena en la primera vuelta que falló bajo palos. Son situaciones en las que debe acompañarte todo. En tema de resultado, aquel derbi fue un punto de inflexión bastante grande".

Pensar en que juegan Champions: "Sería un error por nuestra parte, totalmente, pensar que el Barça estará pensando en el Metropolitano. Sería un error. Que ellos quieran pensar en la Champions me parece perfecto, mejor para nosotros, pero si nosotros pensamos en eso estaríamos muy equivocados".

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Cómo meter mano al Barça: "Es difícil. El Barça tiene una virtud muy grande y es que ofensivamente tiene muchísimo potencial, pero luego en defensa los equipos le hacen bastantes ocasiones de gol. Hay que estar acertados ese día, tanto de cara a portería como en el último pase. Lo primero que hay que hacer es defender y con la portería a cero empezar a crecer".