Pol Lozano: "Llevamos menos puntos de los que nos merecemos"

El Espanyol aterriza al parón de selecciones de noviembre en un buen momento a pesar de las dos últimas derrotas. El equipo blanquiazul se encuentra en la sexta posición, puestos europeos, con 18 puntos una vez jugadas 12 jornadas de Liga. Hay muchos nombres a destacar en este buen arranque, pero, sin duda, hay que resaltar la figura de Pol Lozano, único futbolista de campo que ha sido titular en todos los partidos ligueros, que compartió sus sensaciones en rueda de prensa.

Para empezar, Lozano explicó el propósito del equipo en este parón internacional: "El objetivo principal es salir de estas dos derrotas de la mejor forma posible. Sabemos que tenemos una oportunidad muy buena en casa para ganar al Sevilla. Seguimos trabajando, que está saliendo bien, y despejarnos mentalmente. Queremos los tres puntos".

Además, el mediocampista de Sant Quirze del Vallès lamentó las dos derrotas seguidas del equipo. "Si hubiésemos ganado estaríamos mucho mejor. Pero es verdad que te vas al parón sexto, que al principio de temporada no era el objetivo. Pero es verdad que a día de hoy, con todo el trabajo que hemos hecho, es más que merecido. Llevamos menos puntos de los que nos merecemos", señaló.

Pese a ocupar en estos momentos la sexta posición, Lozano recordó que "el objetivo y lo que tú puedas creer es bastante diferente". "El objetivo es el de siempre, pero tendríamos que llevar más puntos. Hemos hecho partidos que hemos merecido muchos más", apostilló.

"Somos personas y cualquiera ve el equipo en la posición en que estamos y quiere ganar en casa, contra el Villarreal que, por clasificación, es un rival directo. El fútbol es así, quien sigue el fútbol es ambicioso. Es normal que la gente esté afectada", agregó.

Preguntado por una posible convocatoria en la selección española debido a su buen momento personal, explicó la relación que le une con Luis de la Fuente: "Llevo muchos años con él. Él fue quien me dio la oportunidad en la sub-19. Me convocaba cuando era más pequeño. Tengo muy buena relación con él. Ojalá me convoque. Sería un sueño".

Por último, también se pronunció sobre su faceta de líder: "En cuanto a minutos sí. Llevo muchos años aquí y dentro del vestuario te ganas un respeto. Podría considerarse así. A mí me gusta tener esta responsabilidad, que los compañeros te vean como una persona trabajadora, un modelo a seguir".