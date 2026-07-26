Pol Lozano no le teme a la competencia: "Este año no hay un once titular fijo"

Si hay una demarcación que el RCD Espanyol tiene bien cubierta es el centro del campo. Manolo González cuenta a día de hoy con cuatro mediocentros como Pol Lozano, Urko González, Gabriel Moscardo y Rafa Bauza, dos mediapuntas como Álex Calatrava y Javi Hernández y un polivalente Edu Expósito que puede jugar en cualquier posición de la medular.

La alta competencia en la sala de máquinas quedó demostrada en el último duelo amistoso contra el CE Sabadell. El técnico gallego, con su habitual esquema 4-2-3-1, apostó de inicio por la pareja de mediocentros formada por Moscardo y Expósito, por detrás de un Álex Calatrava muy incisivo.

Ya en la segunda mitad, Manolo dio entrada a Pol Lozano junto a Urko González (había jugado como central en la primera mitad) con Bauza más adelantado, hasta que entró Javi Hernández como enganche en los minutos finales.

Pol Lozano, uno de los capitanes del Espanyol / Valentí­ Enrich

Sin un once titular

Pese a que el once presentado frente al Sabadell parecía asemejarse más a lo que sería un equipo titular contra el Levante en agosto, los mejores minutos blanquiazules llegaron en la segunda mitad. De ahí que Pol Lozano asegurase tras el encuentro que "la virtud este año es que no hay un once titular fijo".

Gabriel Moscardo, una de las caras nuevas en el Espanyol / Valentí Enrich

También habló el de Sant Quirze sobre los jóvenes que regresan tras cesión, como es el caso de Rafa Bauza o Javi Hernández: "Han regresado muy bien. Yo creo que las cesiones, y más en Segunda División, sirven mucho para la experiencia propia también. Creo que es lo mejor que puedes hacer como futbolista. Tener minutos y tener importancia en el equipo en el que estás, sentirte querido. Yo creo que han venido bien, los veo bastante bien".

Rafa Bauza se está ganando la continuidad en el Espanyol / Valentí Enrich

Preguntado por qué hará el míster en los próximos compromisos, el tercer capitán del Espanyol aseguró que lo que quiere Manolo es tenerlos "a todos frescos": "Al final decide el míster, pero yo creo que nos quiere a todos frescos, nos quiere a todos con ritmo de partido porque creo que la virtud que tenemos este año es que no hay un once titular fijo. Yo creo que todos podemos participar en cualquier momento".

En los primeros duelos frente a Olot, Pau y Sabadell, el técnico perico optó por "repartir minutos", algo que podría cambiar ahora en los 15 días que pasará el club en Inglaterra, ya buscando acercarse a lo que requerirá el equipo en el debut en LaLiga frente al Levante.

Sea como sea, el duelo frente al Sabadell sirve "mucho porque durante la temporada nos encontraremos equipos exigentes que harán este tipo de fútbol". "Yo creo que intentaremos trasladar a los 90 minutos los mejores momentos que hemos tenido en el partido", concluyó Pol Lozano.