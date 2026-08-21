Pol Lozano, jugador del Espanyol: "Contra el Real Madrid juegas contra el mejor equipo de España, con el Barça contra tu rival”

El RCD Espanyol buscará seguir la buena dinámica del debut liguero en la segunda jornada frente al Real Madrid, después de haberse impuesto por 3-0 ante el Levante. Para poder lograr un ideal 6 de 6 en los dos primeros partidos, el conjunto blanquiazul cuenta con la ventaja de que ambos encuentros se disputan en Cornellà.

Para repasar el duelo frente a los madridistas en la previa, Pol Lozano, centrocampista del Espanyol, concedió una entrevista en 'Radioestadio Noche', de 'Onda Cero', en la cual dejó varios titulares interesantes de cara al gran choque del fin de semana ante el equipo de Mourinho.

"Si tienes que jugar contra el Madrid, el mejor momento es ahora"

El centrocampista perico se muestra convencido de las posibilidades de su equipo. "Si tienes que jugar contra el Madrid, el mejor momento es ahora. No hay más", expone el jugador, ya que, en su opinión, "cuando están rodados o cuando se están jugando algo más serio, pues es mucho más complicado".

Eso sí, Lozano considera que "el Madrid tiene una manera de jugar reconocible" independientemente del entrenador, además de destacar que el futbolista merengue que más le ha impresionado es Vinicius. "Hay muchos jugadores que tienen mucha calidad, muy buen uno contra uno, pero es que a mí me parece el más completo. No solo la forma en que entiende el fútbol, sino que es el jugador que más me ha impresionado físicamente", expone. Además, el jugador perico aprovechó para lanzar un mensaje en el que deja clara la diferencia para él entre enfrentarse al Real Madrid y al FC Barcelona: "Contra el Madrid juegas contra el mejor equipo de España, pero contra el Barça juegas contra tu rival".

Pol Lozano, jugador del RCD Espanyol / Valentí Enrich

Sobre el arranque de la temporada, Lozano reconoce que el triunfo frente al Levante "nos da ese plus que necesitamos para estos partidos que nos vienen", mientras que admite también que "esos 30 y pico puntos en la primera vuelta del año pasado, pues bueno, evidentemente yo los firmaría", pese a que se muestra ambicioso al comentar que "ojalá que la temporada sea más estable y podamos luchar por posiciones más altas". Incluso, fue un paso más allá y puso el foco en otro de los grandes objetivos: "la Copa era un debe y nos lo transmitió el míster el primer día de temporada", motivo por el que asegura que "no la vamos a tirar este año".