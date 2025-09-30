Pol Lozano, insustituible para Manolo González

El Espanyol está en el buen camino de cara a conseguir el objetivo de la permanencia en la Primera División del fútbol español. Después del enorme sufrimiento de la pasada temporada, los pericos centran sus esfuerzos en lograr la salvación en la máxima categoría cuanto antes para evitar la angustia de otras campañas.

Hasta la fecha, el equipo blanquiazul suma doce puntos en siete jornadas, con tres victorias (Atlético de Madrid, Osasuna y Mallorca), tres empates (Real Sociedad, Valencia y Girona) y una derrota (Madrid) que lo sitúan en la séptima posición del campeonato liguero. En estos momentos se encuentra más cerca de las posiciones europeas que del descenso, pero el propósito de la temporada no ha cambiado.

Todos los resultados cosechados en la Liga tiene un factor en común: Pol Lozano. El centrocampista de Sant Quirze del Vallès ha disputado todos los partidos de esta temporada, y todos ellos partiendo como titular. El canterano perico, que ya fue una pieza fundamental la pasada temporada con 1.962 minutos de juego en 31 partidos, vuelve a ser una figura clave en el esquema de Manolo González.

Pol Lozano, en acción contra Osasuna / EFE

Pese a los múltiples refuerzos de este verano en la medular, con las llegadas de Pickel, Terrats y Urko González, Pol Lozano sigue siendo insustituible en el centro del campo del Espanyol. Aporta equilibrio al equipo con sus ayudas defensivas y su buen hacer con el balón.

El mediocampista catalán es el sexto jugador que más minutos ha disputado este curso, tan solo por detrás de Dmitrovic, Carlos Romero, Omar El Hilali, Javi Puado y Leandro Cabrera. Tiene más competencia que nunca en el centro del campo, pero Pol Lozano se ha ganado con su rendimiento ser irremplazable en este Espanyol.