Pol Lozano: "El Espanyol está más vivo que nunca"

La Roca del Vallès acogió este domingo la 33ª edición del Aplec de Penyes del RCD Espanyol. Más de 400 peñistas que representaban a 60 peñas blanquiazules se congregaron en las calles del municipio del Vallès Oriental, en un ambiente festivo en el que también estuvieron presentes el CEO del club, Mao Ye, y uno de los capitanes del primer equipo, Pol Lozano.

El consejero delegado de la entidad perica se pronunció sobre dos de los nombres propios más destacados en clave blanquiazul. Más allá de reiterar que no habrá negociación por el precio de Joan García, Mao Ye lanzó un claro mensaje sobre la posible renovación de otro de los puntales del equipo: Javi Puado.

Mao Ye, junto a Rafa Marañón y Xavi Andreu / RCD Espanyol

"El tema de la renovación siempre ha estado abierto, hemos ido hablando. Está avanzando de forma normal, no está cerrada, pero jugador y club trabajamos en ese sentido", desveló el CEO del Espanyol. "Nosotros estamos trabajando. Esta semana ha habido mucho ruido con Joan García, pero internamente estamos focalizados en otras tareas de renovación y de fichajes", aseveró Mao Ye en el evento organizado por la penya Blanc-i-Blava de la Roca del Vallès, que celebra su 50 aniversario el mismo año que el club cumple 125 años de historia.

El consejero delegado, además, dejó claro que en el club están "intentando cerrar otras operaciones". "Intentamos mantener la base que hemos ido construyendo esta temporada. Hay muchos jugadores cedidos, pero vamos a intentar mantener todas las posiciones clave que nos han dado estabilidad esta temporada. Daremos pasos hacia delante", finalizó.

Emotivo mensaje de Pol Lozano

También habló Pol Lozano, encargado de la lectura del pregón en un discurso cargado de emoción. "Me siento como en casa, el Espanyol me lo ha dado todo. Es el lugar donde he crecido desde pequeño, formándome como futbolista pero también como persona. Llevar este escudo en el pecho cada día, representarlo cada fin de semana, es un honor, y sobre todo este año, que he entrado en la capitanía. Es un honor y un premio por todo el trabajo que he hecho en los años que he estado en este equipo", comenzó diciendo.

Pol Lozano, que aseguró que las peñas y toda la afición son "el alma del club", dejó claro que su apoyo les "impulsa a dar siempre lo mejor" y hace que "este club esté vivo, más vivo que nunca". “Seguro que entre todos conseguimos, o al menos intentamos, que la próxima temporada sea más tranquila y mejor", finalizó el canterano.