Pol Lozano ejerce como capitán: "Hay que hacer limpieza mentalmente"

Pol Lozano es uno de los hombres de confianza de Manolo González. El canterano perico es uno de los futbolistas que mejor interpreta el juego que propone el técnico gallego. Por ese motivo, se convierte en uno de los más indicados para ejercer como portavoz del vestuario tras una dinámica que le ha impedido ganar en este 2026. El mediocentro catalán lo achaca todo al aspecto mental y, sobre todo, a la falta de contundencia en los duelos.

El tercer capitán del Espanyol aseguró este miércoles que "no es una semana fácil, evidentemente", con el partido frente al Celta en el horizonte. "Mentalmente hemos de hacer limpieza de lo que está pasando estas últimas semanas. Pero al final es una oportunidad única para nosotros, porque jugamos en casa, estamos convencidos de que podemos sacar los tres puntos y recuperar la sensación de que podemos ganar a cualquier equipo. Y eso es súper importante", explicó en rueda de prensa.

En su comparecencia en la CE Dani Jarque, tras el entrenamiento matutino, Pol Lozano desveló que al equipo le está "pesando mucho encajar gol". "Ante el Villarreal empezamos bien el partido y al encajar el gol no estuvimos nada bien. Pasa más por un tema mental, sobre todo en muchos partidos, de ganar duelos, situaciones individuales que seguramente antes las ganábamos. Es un cúmulo de cosas que no nos deben preocupar en exceso, porque es algo que sí teníamos y lo hemos perdido. Hay que recuperarlo, así que por esa parte estamos tranquilos", explicó.

El 'reset' mental pasa por "ganar el sábado"

¿Y cómo se recupera el tema mental? Pol Lozano fue tajante en su breve respuesta: "Ganando el sábado". Y pidió confianza en el mismo vestuario que completó una primera vuelta espectacular: "Si en alguien deben confiar es en el equipo que ha hecho 34 puntos en una vuelta. Entre comillas, nos hemos ganado el crédito para que puedan confiar en nosotros. Y al final el fútbol es eso, una fe ciega. Evidentemente llevamos 1 punto ante el Levante, pero la realidad es que la primera vuelta fue espectacular y nos merecemos ese punto de confianza que nos hemos ganado".

Pol Lozano, en rueda de prensa / RCD Espanyol

El aspecto mental también va relacionado con lo que sucede en el terreno de juego, y ahí el Espanyol está fallando también en el aspecto físico: "Hay un tema de duelos, evidentemente, si lo quieres relacionar con el físico... pues seguramente. Pero uno de los temas principales es que hay que ganar más duelos individuales".

Y la explicación a por qué ha afectado tanto la mala dinámica, Pol Lozano aseguró que "cuesta más porque veníamos de una situación muy buena": "Es mejor que esto llegue siendo sextos y no en descenso con 16 puntos en una vuelta como el año pasado".

Preguntado por sus sensaciones al ver la clasificación, en la que el Espanyol sigue sexto en posiciones europeas, el mediocentro no escondió las dos caras de la situación: "Es una mezcla de todo, de orgullo porque estar sextos con 34 puntos es para estar orgullosos de este equipo. Y sobre todo de rabia, de no poder haber mantenido esta racha de que podríamos haber estado más arriba en caso de controlar los pequeños detalles. Al final hay que insistir en nuestra idea, en la mentalidad que nos inculcó el míster a principio de temporada".

Los árbitros y el mercado

El tema arbitral también fue protagonista el pasado lunes: "En los últimos partidos no nos está cayendo nada a favor, cualquier situación nos va en contra. A lo mejor en la primera vuelta esas faltitas que ahora nos pitan no nos las pitaban. Al final ellos pueden fallar, porque han fallado y eso es obvio, tanto en Valencia como el otro día en el gol de Roberto que es lo mismo que pasó en Mestalla con Rubén. Ahora esos detalles se notan más porque no estamos bien en el juego".

Noticias relacionadas

Y sobre el mercado de fichajes, Pol Lozano no quiso darle muchas vueltas y aseguró que todo es cuestión de perspectiva: "Puede haber muchas lecturas, mil explicaciones sobre esta situación, si ahora estuviésemos ganando y al principio no, no se hablaría del mercado de invierno. Somos la plantilla que somos, nos hemos reforzado desde el año pasado y por eso no estamos en esa misma situación. Ha venido un jugador (Cyril Ngonge) que nos aportará muchísimo, ya se vio el otro día en el campo del Villarreal. Conozco a todos desde hace tiempo, sé cómo juegan y que pueden rendir. Estar sextos es de una primera vuelta muy buena, pero la plantilla no es como para perder tanto".