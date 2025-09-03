Pol Lozano desvela el secreto del buen arranque del Espanyol

El Espanyol ha completado un inicio de temporada prácticamente inmejorable en LaLiga. El equipo de Manolo González ha sido capaz de sumar siete de los nueve puntos disputados con dos victorias, ante el Atlético de Madrid y Osasuna, y un empate contra la Real Sociedad.

"Estamos muy bien, muy contentos. Para nosotros era muy importante empezar bien ante rivales duros. Seguiremos así seguro", expresó Pol Lozano en declaraciones a los medios del club.

"El año pasado no pudimos con Osasuna ni Atlético en casa. Hay que poner en valor el trabajo que hemos hecho con rivales que estarán arriba segurísimo. Coger confianza, aún queda mucho, pero nos servirá para lo contrario del año pasado. Tenemos puntos e iremos cada partido sabiendo que podemos ganar", agregó.

El centrocampista catalán también se centró en la figura de Manolo González: "El míster nos metía en la cabeza que debíamos ser un equipo ganador. Da igual el partido o el rival. Trabajar desde la defensa y sabemos que arriba este año tenemos muchos jugadores que aportan mucho. Es un espectáculo".

Con el duelo contra el Mallorca en el horizonte, Pol Lozano transmitió tranquilidad por los puntos sumados hasta este momento. "Estamos tranquilos. Sacar siete puntos da tranquilidad. Pero nos enfrentamos a un rival que consideramos que tiene un objetivo común. Acaba de empezar la liga y el Mallorca es un rival que en casa hay que salir a ganar. Como hicimos el año pasado. Dar un plus contra estos rivales. Podemos ganar a cualquiera", señaló.

Por último, reflexionó sobre el estado físico en el inicio de este curso. "Llevamos pocos partidos, al final no tienes tanto rodaje de jugar 90 minutos. Ahora acabo destrozado, pero eso es bueno, significa que lo has dado todo. A medida que pasen los partidos el cuerpo se irá adaptando", finalizó.