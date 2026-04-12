Pol Lozano cierra sus redes por una oleada de insultos tras el derbi

El derbi catalán entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol volvió a dejar tensión, goles… y consecuencias más allá del césped. El conjunto azulgrana se impuso con claridad (4-1) en un partido marcado por el dominio local, el talento de Lamine Yamal y el doblete de Ferran Torres, que encarrilaron el choque desde el primer tiempo.

El tanto de Pol Lozano en la segunda mitad llegó a meter momentáneamente al Espanyol en el partido, pero el Barça sentenció en el tramo final, ampliando su ventaja en el liderato y dejando muy tocado al conjunto perico, que sigue sin levantar cabeza en 2026.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 4 - 1 RCD Espanyol de la jornada 31 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Como suele suceder en este tipo de partidos, el encuentro terminó con un ambiente cargado. Hubo gestos, celebraciones y algún exceso tras el pitido final que no sentaron nada bien en el vestuario visitante.

En ese contexto, Pol Lozano fue uno de los protagonistas en zona mixta. El centrocampista blanquiazul denunció públicamente la actitud de algunos jugadores del Barça: “Se ha visto el respeto que tienen hacia los compañeros de profesión”.

Unas declaraciones que, sin señalar nombres directamente, apuntaban a comportamientos provocadores tras la victoria azulgrana y que encendieron aún más el debate en redes y entre aficiones.

Pol Lozano: "Siempre es el mismo" / @RadioMARCA

El cruce de declaraciones y la tensión propia del derbi no tardaron en trasladarse al entorno digital. Pol Lozano fue objeto de numerosos insultos en redes sociales, en muchos casos procedentes de aficionados azulgranas, tras su actuación y sus palabras posteriores.

La situación llegó a tal punto que el jugador ha optado por cerrar sus perfiles o limitar su actividad para frenar la oleada de mensajes ofensivos, un episodio que vuelve a poner el foco en los límites de la rivalidad futbolística y el impacto de las redes en los futbolistas.

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