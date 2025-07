Pol Lozano, un capitán ambicioso: "¿Europa? Me encantaría vivirlo otra vez"

De los 40 partidos que disputó el Espanyol la temporada pasada, Pol Lozano (Sant Quirze del Vallès, 1999) jugó 31, perdiéndose solo nueve. Seis de estos fueron derrotas, incluida la eliminación ante el Barbastro en la Copa. Y, en la racha positiva de cinco partidos consecutivos sin perder -tres victorias-, el catalán fue titular en todos. Los datos hablan por sí solos de la importancia de Pol en la medular de Manolo González.

El tercer capitán blanquiazul habló en SPORT sobre su actualidad, las expectativas, el dorsal 21 y el sentimiento perico ante el adiós de Joan García, la charla de Alan Pace con los capitanes y la preparación de la temporada, justo en la previa de la final de Copa Catalunya ante el Girona (este miércoles, 19:00h).

Lograsteis una buena victoria (1-4) ante el Peralada en el primer amistoso de la temporada. El resultado es lo de menos, pero... ¿qué tal fueron tus sensaciones?

Al principio todo cuesta más, pero la puesta a punto está yendo bien, estamos entrenando bien, los nuevos también muy bien y al final la idea es intentar darle continuidad a lo que veníamos haciendo el año pasado.

Ahora viene el Girona, en la final de la Copa Catalunya. ¿Cómo os tomáis ese partido? Es algo más exigente que el Peralada...

Sí, obviamente, es un rival que el año pasado jugó Champions y que nos va a exigir mucho, sobre todo sin balón. Al final es un partido contra el Girona, a mí me hace especial ilusión ver ahí a mucha gente que conozco y estamos preparados para competir ya contra un equipo que nos vamos a encontrar en Liga.

Acabaste la temporada pasada jugando con Urko en una especie de doble pivote. Este año Urko no está. ¿Has hablado de ese tema con Manolo? ¿Cómo te sientes tú más cómodo?

Cuando vino Urko se notó mucho que él estaba y nos dio mucho en esa posición. Ahora Edu (Expósito) está jugando un poquito más atrás. A lo mejor no hay esa figura de mediocentro. No lo he hablado con él, pero sé que seguramente querrá alguna figura un poco más de '6' y bienvenido sea. Yo creo que sí que buscarán algo por ahí.

Pol Lozano, un capitán con mucho sello perico / SPORT

¿Te sientes más cómodo solo o con alguien al lado en el mediocentro?

En el fútbol base siempre he jugado solo, pero sí que con Urko estuve muy bien, me entendía muy bien. En Primera ayuda mucho un jugador que sea más físico, tener al lado un futbolista así te evita estar corriendo más todo el partido.

Este verano empezó un poco movido con todo el tema de Joan y la marcha al Barça. ¿Qué sensación te da ver a tu amigo con la camiseta del eterno rival?

Pues muy rara, la verdad. He estado con él un montón de años, en el fútbol base y en el primer equipo y evidentemente que se hace raro. En el fútbol base el Barça es el rival a batir, en Primera es más la rivalidad que hay. Ojalá lo viera de blanquiazul... pero no es así.

Terrats comentó que le desheredarían y Fortuño prefiere ir al Júpiter. Si a ti te viene a buscar el Barça, ¿qué harías?

Yo he sido toda la vida del Espanyol. En el primer equipo cambia la historia, pero en el fútbol base sí que había tenido alguna oportunidad para ir. Creo que al final tanto mi familia como yo vemos al Espanyol como nuestra casa, estamos muy cómodos aquí y evidentemente un sentimiento como el del Espanyol es difícil cambiarlo por tu eterno rival.

El club se repuso bien a esta situación, apostando por la identidad con fichajes como Terrats o las renovaciones de Puado y Manolo. ¿Cómo ves tú esta apuesta?

Llevábamos años que, sinceramente, no había algo marcado en el mercado de fichajes, de decir 'vamos a firmar de esta forma'. Era un poco firmar sin tener una idea clara. Llevamos ahora un par de años que sí se está firmando más a conciencia, con renovaciones y fichajes. Se está intentando dar identidad al club, que yo creo que eso se perdió, y para un club como el Espanyol es muy importante.

Es la tercera temporada ya de Manolo en el primer equipo. ¿Qué valores crees que aporta un entrenador como él y cómo es tu relación con Manolo?

Me llevo muy bien con él. El valor que él le da al club y al equipo es que es un entrenador que ha pasado por categorías bajas, ha pasado por categorías en las que el fútbol es totalmente distinto, y que para llegar hasta donde está es porque es muy bueno. La identidad de trabajo, de sacrificio que él nos inculca es muy importante, porque ha vivido situaciones que son distintas al fútbol de Primera. Tanto por su aprendizaje en estos tres años, como por nosotros que también le hemos ayudado en todo lo que hemos podido, yo creo que es el entrenador ideal hoy en día para el Espanyol.

Sobre el dorsal '21'... se ha hablado mucho del tema, se ha hablado de Terrats, jugó el amistoso con el '14'. ¿Qué harías tú con el 21? ¿Te ves tú llevándolo? ¿Se lo darías a Ramon?

El año de Segunda, que es cuando yo cogí el '10', lo hice porque Nico (Melamed) llevaba el '21'. Tanto él como yo propusimos al club que fuese al revés, él el '10' y yo el '21', pero no se dio la ocasión. No sé por qué, igual no daba tiempo por temas de LaLiga. En ese momento estaba dispuesto a llevarlo. He llevado el '21' en muchas categorías del fútbol base, cuando iba con la selección intentaba coger el '21'. Al final es un número que para mí también significa mucho, y yo no tendría ningún problema en cogerlo si el club accede a ello.

¿Lo has propuesto ahora?

En ese momento lo propusimos porque era un número que estaba en activo. Ahora, al estar inactivo, si no se ocupan todas las fichas el club está decidiendo que no se lo da a nadie. Si se diera la ocasión de que se ocupasen todas las fichas, no tendría ningún problema en llevarlo.

Esta será tu segunda temporada en la capitanía, siendo el tercer capitán después de Javi Puado y Lele Cabrera. ¿Cómo asumes ese rol de liderazgo dentro del vestuario?

Vamos subiendo un poquito de rango, para mí es un orgullo. En el fútbol base también he sido capitán y creo que entiendo lo que significa llevar el brazalete, llevar el '21' en el brazo para mí es una ilusión tremenda. Cuanto más arriba esté en la capitanía, mucho mejor para mí.

Todavía no has marcado ningún gol con el primer equipo. ¿Es algo que te quite el sueño?

Hacemos muchos vídeos individuales y los scoutings me dicen que hay que llegar más al área, aunque es una posición que no te da para meter muchos goles o tener muchas ocasiones de gol. Alguna he tenido, pero no sale. Pero sí que me encantaría, evidentemente.

Se está hablando mucho de la renovación de Omar, que tiene contrato hasta 2027, pero no tanto de la tuya, que tienes también contrato hasta ese mismo verano. ¿Has hablado de ello con Fran Garagarza o hay alguna novedad al respecto?

La verdad que no. Con Fran también me llevo muy bien, nos vemos aquí cada día, pero no ha habido nada, ni él tampoco me ha dicho nada para hablar de la renovación. Al final me quedan dos años, estoy tranquilo aquí, sé que esta es mi casa y que cuando quiera hablar, hablaremos.

¿Te ves aquí toda la vida?

Sí, evidentemente, yo aquí estoy muy bien. Si llegáramos a un acuerdo estaría encantadísimo de seguir.

Puado dijo en el acto de su renovación que su sueño era volver a ver al Espanyol en Europa. ¿Con qué sueña Pol Lozano?

Le tomo la palabra. Mi debut en el primer equipo fue el año de Europa (2019/2020) y es algo que te marca para toda la vida. Yo he visto al Espanyol llegar a finales de Europa, de la UEFA, y me encantaría poder vivirlo otra vez.

Pol Lozano durante el amistoso ante el Peralada / CARLOS MIRA - RCDE

¿Qué mensaje transmitís a la afición de cara a esta temporada? El año pasado cada portavoz del club que hablaba decía que se iba a sudar la permanencia. ¿Este año es el mismo mensaje o hay más optimismo?

El año pasado sí que es verdad que era ese mensaje, porque al final tenemos que ser realistas y éramos un equipo que subía de Segunda División. Nos teníamos que adaptar prácticamente todos a lo que es Primera. El club tampoco hizo una inversión como para poder pensar más allá de salvarnos. Este año ya sabemos lo que hay, por así decirlo, y están invirtiendo en alguna posición que era importante y lo van a hacer seguramente en más posiciones. Soñar es gratis y creo que estamos en buen camino.

¿Crees que faltan algunos fichajes más para conseguir una salvación más tranquila? O quizá algún objetivo más...

Sí, yo creo que sí. Tenemos muy buen equipo, pero a lo mejor quizá faltan un par de posiciones, ya no digo de mejorar la calidad, sino también de tener una plantilla con profundidad para disponer de diferentes recursos en diferentes partidos. Y creo que lo van a hacer, seguro.

La llegada de Alan Pace ha sido una de estas noticias también del verano. ¿Qué sensaciones te da con esta nueva propiedad?

Tenemos buenas sensaciones. Sí que es verdad que en la era Chen, económicamente, no se ha hecho una mala gestión, consiguieron llegar a la regla 1:1. Pace ya viene de gestionar un club en Premier, que al final es una liga de mucho prestigio. Aparte de lo que es gestionar el dinero, la gestión del club creo que va a ser buena, entonces si es así, bienvenido sea.

¿Ha hablado con vosotros? ¿Se ha dirigido a la plantilla?

De momento a la plantilla no, pero sí que es verdad que los capitanes hablamos con él, tuvimos una charla aquí en Torremirona y a mí me dio muy buenas sensaciones.

¿Y con JJ Watt, el jugador de NFL?

Con él de momento nada, solo con Alan y ya está.

¿Qué mensaje os transmitió Alan?

Bueno, fue una charla muy corta, algo bastante informal. Tampoco nos dijo nada del otro mundo, simplemente que cualquier cosa que necesitáramos o cualquier duda que tengamos que se la dijéramos directamente a él, que para eso estaba y que más adelante ya se iría introduciendo.

¿Y con Mao Ye habéis hablado?

No, la verdad que no hemos hablado. Supongo que él también hablará con nosotros y nos guiará un poco cómo está el tema, pero como es muy reciente y estamos aquí un poco apartados también de lo que es la Ciutat Esportiva, de momento, nada.

Para finalizar... Tenemos que preguntarte. ¿Qué opinión te merecen las nuevas camisetas? Han dado mucho de que hablar...

La primera es espectacular, es la que más me gusta. Y de las otras dos, me quedaría con la tercera, sinceramente. La primera y la segunda son colores muy parecidos, eso nos ha chocado un poco, es muy bonita pero al final es una camiseta que la vamos a poder utilizar poco, pero son las tres muy bonitas la verdad

Y la primera... ¿manga larga o manga corta?

Para lucirla manga larga seguro, es estupenda manga larga, pero yo nunca he jugado con manga larga y a lo mejor este año sí que me pongo.