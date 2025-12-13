Póker de victorias para un Espanyol que se acerca a la Champions

Una, dos, tres... y hasta cuatro victorias consecutivas ha firmado el RCD Espanyol en Liga. El cuadro de Manolo González superó este sábado por la mínima al Getafe en el Coliseum para sumar ya 30 puntos, afianzarse en la quinta plaza y colocarse muy cerquita de la 'zona Champions', a cuatro puntos de los 34 que marca el Atlético de Madrid con un partido más. Fue el 'Lele' Cabrera, MVP del encuentro, quien se llevó el mérito del gol en un trabajadísimo partido de los blanquiazules, que apenas sufrieron para amarrar el triunfo.

No iba a sorprender a nadie el arranque del encuentro, con dos equipos directos peleando cada balón como si fuera el último. Sabedor del tipo de partido que le esperaba, apostó Manolo por una doble punta sacrificando a Pol Lozano en la medular y con Jofre relevando al sancionado Dolan, que vio ante el Rayo una injusta doble amarilla que le impidió estar en el Coliseum. Mismo castigo que para Luis Milla, la brújula de Bordalás, expulsado después de ser agredido.

Incombustible Kike García

La dupla Kike García-Roberto pronto iba a hacerse notar, pues a los pocos segundos tuvo el Espanyol una ocasión clarísima en un centro del '9' al segundo palo, donde el '19' no alcanzó a rematar estando totalmente solo. Estuvo muy participativo Kike, gran beneficiado del juego directo perico y que, por otro lado, se pasó varios minutos siendo atendido mientras chorreaba sangre de la cabeza tras un golpe de Abqar. Ni siquiera se inmutó, por cierto, el ex del Alavés, que está hecho de otra pasta.

Poco a poco iba calentándose y trabándose el partido a base de faltas. Ninguna de ellas con maldad, pero con un Gil Manzano que no ayudó a la causa y que mostró hasta cinco cartulinas amarillas en una primera mitad en la que el Getafe apenas inquietó a Dmitrovic. De hecho, los únicos dos acercamientos azulones finalizaron con sendas boleas desviadas de Mario Martín y Kiko Femenía.

Los de Manolo González, mientras, sí pudieron llevarse un premio mayor. La primera la tuvo el propio Kike García con un disparo alto desde muy lejos. No es su principal registro. La segunda, en un saque de esquina peinado por Pere Milla y que a punto estuvo de mandar a la red Fernando Calero. El rechace a portería vacía lo mandó Kike al palo, pero se encontraba en fuera de juego. Trató de generar peligro el Espanyol a balón parado, pero ni Edu Expósito -en una falta fácil para David Soria- ni Cabrera -en un testarazo a la salida de otro córner- desequilibraron el marcador.

Merecido premio perico

Apretó las tuercas Manolo al descanso, obligando a su equipo a seguir insistiendo en ataque. Muy cerca estuvo de surtirle efecto, pero David Soria se erigió en héroe azulón para evitar por partida doble el 0-1 de los mismos protagonistas de antes del descanso.

Primero le negó el gol a Edu Expósito, que se sacó una volea de primeras dentro del área. Estaba solo, con todo a favor, el mediapunta blanquiazul. Luego, apareció para evitar el gol de Cabrera de cabeza en otro balón parado. La mandó a córner providencialmente el portero local.

Pero el Espanyol no cesó y, precisamente en ese saque de esquina, terminaría llegando el merecido 0-1. Y cómo no. De Cabrera. Imperial el uruguayo por arriba. Volvió a imponerse a su par y remató sin oposición para poner el cuadro perico por delante. Pudo incluso sentenciar Pere Milla, que anotó en fuera de juego el 0-2 instantes después. Bastante clara la posición ilegal.

Fue entonces cuando comenzó a animarse el Getafe. Aunque con más corazón que cabeza. Y es que jugar sin Luis Milla le pasó factura a Bordalás, que encerró al Espanyol en los minutos finales y que incluso dispuso de algún que otro remate por medio de Kamara y de Arambarri, que obligó a Dmitrovic a estirarse en su primera y única parada para sellar el 0-1 y alargar la felicidad en Cornellà-El Prat, que se ha acostumbrado a ganar y que, a 13 de diciembre, firma tres cuartos de los 40 puntos marcados como objetivo. Y con la zona Champions muy cerquita.