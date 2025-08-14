Toda la plantilla, ya inscrita

El RCD Espanyol inscribió este mismo jueves en LaLiga a Tyrhys Dolan y, con ello, se convirtió en uno de los pocos equipos de la competición que tiene a toda su plantilla a disposición del entrenador de cara a la primera jornada que arranca este viernes con el Girona-Rayo Vallecano.

El futbolista británico, último fichaje en aterrizar en Cornellà-El Prat, era el único jugador blanquiazul que quedaba por inscribir, pero en el Espanyol trasladaron calma en todo momento, pues el club se encontraba en la regla 1:1 y tan solo hacía falta superar trámites burocráticos, algo que finalmente sucedió este jueves.

Solo una baja

Manolo González podrá contar con su equipo al completo para confeccionar un once de garantías ante el Atlético de Madrid, que visita el RCDE Stadium este domingo. La única baja perica será la del canterano Javi Hernández, lesionado durante la pretemporada.

El once del técnico gallego presenta muchas dudas a día de hoy, con Calero y Miguel Rubio disputándose la posición junto a Cabrera, con Dmitrovic y Fortuño peleando por la titularidad en portería y con la incógnita del sistema que utilizará Manolo González, que sigue sin un pivote defensivo que pueda dar equilibrio a la plantilla.

En ese sentido, podría apostar por una línea de cinco atrás, mientras que en la delantera el propio Dolan no parece preparado todavía para formar parte del once inicial, por lo que Antoniu Roca y Jofre Carreras podrían volver a disputarse el puesto, como ya sucedió durante toda la pasada temporada, sin descartar a Ramón Terrats tirado a la banda.

Raspadori, también OK

El Atlético de Madrid también inscribió este jueves al atacante Giacomo Raspadori, último fichaje hasta la fecha del conjunto rojiblanco para la nueva temporada, con lo que ya tiene a toda su plantilla actual apuntada en LaLiga para entrar en competición este domingo contra el Espanyol en el RCDE Stadium, según refleja la página web oficial del organismo.

Fichado el pasado lunes desde el Nápoles, con un traspaso por unos 22 millones de euros fijos, el mediapunta internacional italiano era el único jugador que quedaba por inscribir al Atlético en LaLiga.

En la lista de inscritos del club figuran en este momento 24 futbolistas: los porteros Jan Oblak y Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, David Hancko, José María Giménez, Javi Galán, Clement Lenglet, Ilias Kostis y Robin Le Normand; los centrocampistas Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena, Thiago Almada y Carlos Martín; el extremo Giuliano Simeone; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y el citado Raspadori.