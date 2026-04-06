La plantilla del Espanyol ya apunta al Barça: "Hay que ir al derbi a ganarlo"

El Espanyol prolongó ante el Real Betis su particular 'vía crucis' en este 2026. Porque son ya 13 jornadas las que encadena el cuadro perico sin conocer la victoria. Sin embargo, el empate cosechado el sábado supone "un punto de inflexión", en palabras de Edu Expósito, por las buenas sensaciones que transmitió el equipo en un feudo complicadísimo.

Espera el vestuario blanquiazul aprovechar la mejoría plasmada en los últimos partidos para ponerle fin a la pésima dinámica en la próxima jornada... frente al FC Barcelona, precisamente el rival ante el que dio comienzo el 3 de enero el 'calvario' que vive el Espanyol este año que ya marcha por el mes de abril.

En esa línea se pronunció Manolo González tras el encuentro ante el Real Betis. El técnico perico pidió a la plantilla centrarse ya "en el siguiente partido" e ir al Spotify Camp Nou "a competir al máximo nivel": "Toca preparar ahora el siguiente encuentro, trabajar bien durante la semana y seguir compitiendo al máximo nivel".

"Tenemos que mantener esta línea y afrontar lo que viene con la máxima exigencia. Llegan ahora partidos difíciles, pero es que todos lo son. Ahora vamos a campo del Barça sabiendo que es complicadísimo, pero vamos a competir al máximo nivel como hemos hecho siempre contra ellos", añadió Manolo González.

Manolo González da instrucciones a Pol Lozano y Urko ante el Betis / EFE

Mismo discurso presentaron algunos de los pesos pesados del vestuario. Tanto Pol Lozano como Omar El Hilali y Edu Expósito abogaron por hacer bueno el punto de La Cartuja sumando también en el derbi barcelonés, algo que no logra el Espanyol desde el año 2009.

"Ya sabemos lo que significa un derbi para los pericos"

El mediocentro de Sant Quirze aseguró tener "muchas ganas" de enfrentarse al FC Barcelona. "Sobre todo porque hemos estado muy cerca en los partidos que hemos jugado contra ellos, tanto el año pasado como este. Creo que se han decantado de su lado por pequeños detalles, muy pequeños. Hemos estado muy igualados hasta los finales de los partidos. Tenemos muchas ganas de obtener un resultado positivo y creo que lo haremos, seguro", añadió Pol Lozano.

Pol Lozano, uno de los capitanes del Espanyol / RCD ESPANYOL

Por su parte, Omar El Hilali apostó por "reforzar" lo que el equipo hizo bien ante el Betis y, a partir de ahí, "la semana que viene ir al derbi a ganarlo". "Hay que hacer bueno este punto la semana que viene, es un derbi, ya sabemos lo que significa para los pericos un partido así. Así que con muchas ganas ya de jugarlo, toca prepararlo con las máximas ganas y la máxima ilusión posible".

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Omar El Hilali, lateral del Espanyol, ya mira hacia el derbi / RCD ESPANYOL

Finalmente, Edu Expósito valoró el empate en La Cartuja como "un punto de inflexión" que podría impulsar al equipo el sábado frente al Barça: "Ojalá el sábado toque (la primera victoria del año), pero bueno, hay que continuar. Vienen dos partidos fuera de casa complicados y a ver si rascamos muchos puntos".