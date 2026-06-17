El plan de Monchi, al detalle: estas son las posiciones que busca reforzar el Espanyol más allá de Calatrava

Sin prisa pero sin pausa. El RCD Espanyol planea una remodelación total de la plantilla que le permita dar un salto de calidad de cara a la próxima temporada 26/27. Bajo la dirección deportiva encabezada por Monchi, el club ya trabaja en diferentes fichajes, pero también en dar salida a varios futbolistas con los que no se cuenta.

Tiene mucho trabajo por delante el nuevo director general deportivo de la entidad perica. Y es que, según pudo saber SPORT, Monchi tratará de firmar un mínimo de ocho futbolistas que incluyen refuerzos en cada línea. El primero está al caer: el Espanyol ya tiene prácticamente atado a Álex Calatrava.

Tal y como avanzamos este martes, se produjo en las últimas horas una cumbre entre la entidad blanquiazul y los agentes del futbolista, reunión en la que también estuvo presente el propio Álex Calatrava. El mediapunta de 25 años saldrá del Castellón a cambio de unos cinco millones de euros, estipulados en su cláusula de rescisión.

Calatrava, jugador del Castellón / CD CASTELLÓN

Posiciones a reforzar

Calatrava será probablemente el primero en llegar al Espanyol, pero no será ni mucho menos el único. Encabezará una lista de fichajes que contará con un mínimo de ocho caras nuevas. SPORT pudo saber las posiciones prioritarias a reforzar en el famoso ‘excel’ de Monchi.

Monchi, director general deportivo del Espanyol / EFE

Según sus propias palabras en varias entrevistas, en el excel cabe de todo, pero bien subrayadas aparecen las siguientes demarcaciones: un portero, dos centrales, un lateral izquierdo, un pivote, un mediapunta, un extremo y un delantero.

Cinco salidas seguras

Todo ello se marca como ‘obligatorio’ en la hoja de ruta de la dirección deportiva perica. Una vez culminado el trabajo prioritario, no se descartan entonces nuevas incorporaciones que complementen al equipo de Manolo González.

Pero ya saben. Dejen salir antes de entrar. A día de hoy, son cinco como mínimo los futbolistas a los que se pretende dar salida, a la espera de solucionar otros casos o de recibir posibles ofertas por otros jugadores con contrato.

Ángel Fortuño, portero del Espanyol / RCDE

En la lista de salidas aparecen Àngel Fortuño -buscará minutos tras varios años a la sombra como portero suplente-, José Salinas -apenas ha tenido oportunidades, pero quedó señalado en sus tres titularidades-, Miguel Rubio -pocos minutos, siendo el cuarto central-, José Gragera -decepcionó su cesión al Dépor- y un Antoniu Roca que ya quiso salir en invierno y que buscará nuevo destino este verano.