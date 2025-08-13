El plan del Espanyol con los fichajes

El RCD Espanyol no ha tenido un final de temporada tranquilo, y tampoco lo será el inicio de la 2025/26. Con el cambio de propiedad a Velocity Sport Limited y con la intención de mejorar la plantilla para el nuevo año pese al duro golpe de la salida de Joan Garcia, Fran Garagarza continúa trabajando en el mercado de traspasos, por ahora, centrándose en jugadores 'low cost', pero aún queda mucho por hacer. Será un agosto movido en las oficinas de Cornellà - El Prat.

De hecho, el club mantiene abierta la plantilla hasta la última semana de mercado (cierra el 1 de septiembre), y se espera que esos días previos al cierre sean los más movidos del verano. Esa semana, de hecho, es la que está previsto que el CSD apruebe la compra del club por parte de Alan Pace, también dueño del Burnley inglés de la Premier League, y no se descarta incluso activar algún movimiento de última hora entre las entidades, como ya hacen otros hóldings futbolísticos como el City Group o los equipos de Todd Boehly (Chelsea y Estrasburgo), entre los más sonados.

Así, una vez el CSD de luz verde a la operación, el Espanyol podrá empezar a moverse para cerrar los movimientos deportivos más grandes. El club se encuentra estas semanas en el proceso de estudiar opciones y perfiles, que no se activarán hasta que se desatasque esa faceta de la venta. Aun así, el poco margen de maniobra deja una mínima brecha de negociación en el caso de encontrar algún club reacio a vender. Por ese mismo motivo y, ya conocida la situación en las oficinas pericas, son plenamente conscientes que los últimos días de este mes serán los más movidos de todo el verano, y ese es la razón del pequeño 'estancamiento' tras los primeros fichajes antes de arrancar la pretemporada.

Por ahora, el director deportivo ha cerrado las incorporaciones de Ramón Terrats (cedido del Villarreal), Marko Dimitrovic (libre procedente del Leganés), Kike García (libre procedente del Alavés), Miguel Rubio (libre procedente del Granada), José Salinas (libre procedente del Elche), Tyrhys Dolan (libre procedente del Blackburn Rovers) y Roberto Fernández (6,2 millones, procedente del SC Braga).

Hace pocos días, en la presentación de Dolan, Garagarza ya apuntaba que le gustaría tener la plantilla cerrada el 17 de agosto para el debut de LaLiga ante el Atlético de Madrid, pero que no lo veía "fácil". “Hay cosas que tampoco dependen mucho de nosotros. Los objetivos y las líneas están marcadas y estamos posicionados, pero no depende en un cien por cien de nuestra parte”, decía.

Dentro de los planes del club, una de las posiciones pendientes de reforzar es la del pivote, y el club se moverá en los próximos días para encontrar a un perfil que encaje. Vistas las prioridades de Urko González de Zárate, que prefiere probar suerte y hacerse un hueco en la primera plantilla de la Real Sociedad, además del estancamiento en las conversaciones con el club 'txurri-urdin', que le considera una posible apuesta de futuro del nuevo técnico Sergio Francisco Ramos, la entidad catalana ha decidido descartar su regreso e ir a por otro perfil en el mercado.

Kumbulla no está completamente descartado

Uno de los casos abiertos en las oficinas es el de Marash Kumbulla, que llegó la pasada temporada cedido por la Roma y dejó huella en el RCDE Stadium. En las últimas horas, varios rumores apuntaban a que el albanés habría dado el 'ok' al proyecto del Cagliari, y que no volvería a Cornellà.

A pesar de eso, según ha podido saber SPORT, ese nombre aún no está plenamente descartado por parte del Espanyol. El club perico tiene la intención de luchar para su regreso y que vuelva a liderar la zaga defensiva la próxima temporada. El club blanquiazul retomará las negociaciones con la Roma para ofrecer dos vías que interesen a todas las partes, ya sea como cedido o a través de un traspaso relativamente asequible. Manolo González es gran valedor del defensa ya que mostró de sobras su carácter y compromiso con el equipo, y no necesitaría proceso de adaptación ya que conoce a la perfección la 'casa'.