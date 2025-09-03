El plan del Espanyol con el dorsal 21: "Será un testigo generacional"

Ni Ramon Terrats, ni Omar El Hilali ni Pol Lozano. El dorsal 21 del Espanyol no tendrá dueño, al menos esta campaña. Pese al debate generado durante la pretemporada, el tema quedó zanjado con la publicación oficial de los diferentes dorsales del vestuario. Sin embargo, fue este miércoles cuando el club emitió un comunicado para explicar el nuevo valor simbólico del número de Dani Jarque.

"El dorsal 21 no será propiedad de un jugador, sino el reflejo de un sentimiento compartido que representa a todos los pericos", explica el club blanquiazul, que ha ido tomando decisiones con dicho número desde el fallecimiento de su capitán Dani Jarque. La entidad decidió retirar el '21' hasta que "las exigencias deportivas obligaron a Marc Roca a recuperarlo". Ahí se tomó la segunda decisión: otorgar el dorsal solo a canteranos pericos.

La llegada de Ramon Terrats puso en duda esa condición, pues el mediocentro, a pesar de ser perico desde su nacimiento, nunca había formado parte de la cantera blanquiazul, por lo que no cumplía los requisitos del club para portar el '21'. Otras opciones eran Pol Lozano, que aseguró en SPORT que "no tendría ningún problema" de llevarlo, u Omar El Hilali.

Finalmente, al no haber ocupado las 25 fichas disponibles en el primer equipo, el club blanquiazul decidió volver a dejar libre el dorsal 21 y, además, otorgarle un nuevo valor simbólico. Desde este momento, "será un símbolo de transición y reconocimiento".

Testigo generacional

"El dorsal 21 será asignado a jugadores de la cantera que den el salto definitivo al primer equipo, convirtiéndose en un premio institucional que simboliza la graduación deportiva y emocional dentro del club. El número no pertenecerá a ningún futbolista de manera individual, sino que funcionará como un testigo generacional que irá pasando de un canterano a otro. Será un símbolo rotativo de orgullo y pertenencia de La 21", explica el club en su comunicado.

En caso de que dos jugadores opten a llevar dicho dorsal, el propietario será el que más temporadas lleve en el club y, en caso de coincidencia, el que más años de contrato tenga. "Con este protocolo, el RCD Espanyol establece un criterio claro y transparente reforzando el vínculo entre el primer equipo y el fútbol base. Además, se contempla la posibilidad de que el dorsal quede libre de forma temporal en situaciones especiales, siempre manteniendo la esencia del proyecto", concluye el texto.